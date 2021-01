Warner revoluciona la manera de estrenar películas

La pandemia ha causado estragos en diversas industrias, pero también ha propiciado nuevas maneras de contrarrestar sus efectos. En la del cine, por ejemplo, durante varios meses las salas de exhibición permanecieron cerradas y si bien los complejos de varias regiones del mundo ya están funcionando con normalidad bajo las medidas de higiene requeridas, en otros lugares la dinámica es diferente.

Es por eso que Warner Bros. anunció hace unos días que durante 2021 todos sus estrenos se verán simultáneamente en las salas de cine disponibles y a través de la plataforma HBO MAX que está en funciones en Estados Unidos desde mayo pasado. La plataforma en streaming también llegará a México, pero aún no hay una fecha definida.

En octubre pasado la distribuidora ya había hecho este ejercicio con la cinta “Las brujas” que protagonizó Anne Hathaway y posteriormente hicieron lo mismo con “Mujer Maravilla 1984”, cuyo estreno en salas de México fue el 17 de diciembre de 2020 y por HBO MAX se ve desde el pasado 25 de diciembre para la audiencia estadounidense.

En su nueva cinta, “Mujer Maravilla” (Gal Gadot) se enfrenta a dos nuevos enemigos: “Max Lord” (Pedro Pascal) y “Cheetah” (Kristen Wiig). Patty Jenkins retoma la dirección y en el elenco también aparecen Chris Pine como “Steve Trevor”, Robin Wright como “Antiope” y a Connie Nielsen como “Hippolyta”.

“Mortal Kombat” tiene previsto su estreno el 15 de enero del 2021, y es una nueva adaptación al cine de esta saga de videojuegos de pelea. La trama es una incógnita todavía, sin embargo, se sabe que la dirección recae en Simon McQuoid y en el elenco figuran estrellas como Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Jessica McNamee y Mehcad Brooks, entre otros.

Ya en marzo, el siguiente estreno de Warner será la cinta animada “Tom y Jerry” del director Tim Story, quien revivirá una de las rivalidades más queridas de la historia de los dibujos animados. La cinta relata cuando “Jerry” se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de “la boda del siglo”, “Kayla” -la organizadora del evento- contrata a “Tom” para deshacerse del nuevo huésped. El filme ofrece una combinación de animación clásica con escenas de acción en vivo.

En mayo tocaría el turno de “Godzilla vs. Kong” del director Adam Wingard y con las actuaciones de Kyle Chandler, Julian Dennison, Millie Bobby Brown, Zhang Ziyi, Van Marten, Jessica Henwick y Lance Reddick. “Monarch” (Kyle Chandler) se embarcará en una misión de alto riesgo para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos monstruos que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Hacia el cierre del primer semestre del año, en junio llegaría el estreno de “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo”. La trama revelará una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados, Ed y Lorraine Warren. Será uno de los casos más sensacionales de sus archivos, en el cual un sospechoso de asesinato dice en su defensa haber sido poseído por una entidad demoniaca.

SABER MÁS

Estrenos para disfrutar

Otras de las películas de las que se alistan su estreno en 2021 tanto en cines como en streaming son “The little things”, “Judas and the Black Messiah”, “The Who Wish Me Dead”, “In the heights”, “Space Jam: A new legacy”, “The suicide squad”, “Reminiscence”, “Malignant”, “Dune”, “The many saints of network”, “King Richard”, “Cry Macho” y “Matrix 4”.

JL