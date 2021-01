Desde hace varios días, en redes sociales usuarios debaten sobre quién es el mejor monstruo en tre “Godzilla” y “King Kong”, debido a que recientemente Warner Bros. y Legendary revelaron el primer tráiler de la película.

Algunos tomaron con humor este enfrentamiento y comenzaron a compartir memes sobre “Godzilla vs Kong”.

“En el pedo de Kong vs Godzilla yo le voy a Kong, no me importa si pierde, me gusta más kong”, “La bolsa de Kong luego de partirle su madre a Godzilla” y “No puedo dejar de ver a Kong interrumpiendo un intento de Godzilla para darle la mano y hacer las paces”, son algunos de los comentarios compartidos a través de Twitter.

Los memes de “Godzilla vs Kong”

No puedo dejar de ver a Kong interrumpiendo un intento de Godzilla para darle la mano y hacer las paces. https://t.co/h4n8jnDoYm — Alfabius/ FERRUM INTRA, FERRUM EXTRA (@Wizmina_Sardino) January 27, 2021

��¡Qué Godzilla �� King Kong ni qué nada! ��



¡ESTOS Sí SON CH%NG@DZOS!



¿Yo quiero saber qué team son?



�� RT si eres #TeamRonaldo ����

�� Me gusta si eres #TeamRonaldo ���� pic.twitter.com/etHritL6Uo — Chivas esports (@esportsChivas) January 28, 2021

Godzilla vs Kong: ¿De qué trata la película?

En” Godzilla vs. Kong” habrá un choque de leyendas cuando se enfrenten en una espectacular batalla milenaria y que pone al destino del mundo a pender de un hilo.

“Kong” y sus protectores emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está “Jia”, una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso.

En el camino se cruzan inesperadamente con el de un “Godzilla” enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico entre los dos titanes —provocado por fuerzas invisibles— es solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra.

La película dirigida por Adam Wingward es protagonizada por Alexander Skarsgård (Big Little Lies, The Little Drummer Girl), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, El profesor Marston y la Mujer Maravilla), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: un nuevo universo), Shun Oguri (El tiempo contigo), Eiza González (Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw) y Julian Dennison (Deadpool 2). También cuenta con las actuaciones estelares de Kyle Chandler (Godzilla: el rey de los monstruos) y Demián Bichir (La monja, Los 8 más odiados).

Godzilla vs Kong: ¿Cuándo se estrena la película?

La película se estrenará en cines a nivel internacional a partir del 25 de marzo de 2021, asimismo, estará disponible en HBO Max de manera simultánea.

Godzilla vs Kong: Mira el tráiler de la película

