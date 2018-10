Gloria Trevi habla de su pasado y pide dejar de juzgarla

Gloria Trevi abrió la noche su corazón y su pasado durante la entrega de premios Latin American Music, con un llamado a dejar de juzgar su vida por lo que ocurrió hace años y que la llevó a estar en la cárcel.

"Mi abusador hoy está libre. No sólo me hizo daño, sino a muchas otras jóvenes y muy probablemente siga haciendo y me conmueve que muchas de ellas están viendo esta entrega y les dedico este momento"

"Esto debe terminar hoy", dijo al hablar entre lágrimas sobre las mujeres abusadas y explotadas por un depredador.

Sin mencionar por su nombre a Sergio Andrade, quien fue su productor y quien dirigió su carrera en sus inicios, Trevi compartió que fueron cuatro años, ocho meses y ocho días en prisión, tiempo que le costó a las autoridades para declararla inocente.

"Fui una cortina de humo para las muertas de Juárez. Una televisora hizo eco y no exageró en usar miles de horas para decir que tenía un clan de corrupción de menores. Esas personas sabían de marketing. Le pusieron el Trevi por delante", agregó.

"Se han dicho miles de historias de mí desde que estuve en la cárcel, pero esto no es exclusivo de la industria del entretenimiento. Muchas artistas, empleadas, secretarias, escenógrafas y demás han sido testigos de lo que se espera de una mujer", expresó desde el escenario.

Lamentó que todavía "hay algunos que me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, pero esto tiene que terminar".

"No lo digo por mí, porque estoy bien, ya estoy aquí, estoy de pie. Esto tiene qe terminar por ellas, para que pueda haber una realidad en que una mujer pueda enfrentar a su depredador", sentenció.

AC