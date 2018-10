Gloria Trevi entra al Salón de la Fama de Compositores Latinos

La cantante mexicana Gloria Trevi, el cubano Chucho Valdés, el venezolano Fernando Osorio, el ecuatoriano Carlos Rubira Infante y el estadunidense KC Porter ingresaron hoy al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF).

La incorporación de estas figuras del espectáculo tuvo lugar duante una ceremonia en el teatro James L. Knight Center, de Miami.

En la sexta edición de los premios La Musa, fueron galardonados el cantante español Raphael con el Leyenda en Vida; el puertorriqueño Víctor Manuelle con Icono; los cubanos de Gente de Zona con el Triunfador; la colombiana Karol G con el Elena Casals; y el cubano Descemer Bueno con el Conquistador.

Durante la gala, presentada por el actor y cantante puertrorriqueño Ektor Rivera, el español Raphael interpretó la canción “Mi gran noche”, uno de sus principales éxitos lanzado en 1967.

“Yo estoy a favor siempre del compositor puesto que yo vivo de un compositor, de Manuel Alejandro, sin él esta historia no hubiera funcionado”, dijo el cantante antes de la ceremonia.

La gran protagonista de la noche fue la mexicana Gloria Trevi, la única mujer en entrar este año al LSHOF, del que ya forman parte la cubana Gloria Estefan, el mexicano Armando Manzanero, el puertorriqueño José Feliciano y el español Julio Iglesias, entre otros.

“Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento. Ustedes conocen un poquito por encima mi historia, algunas de las cosas que no han sido ciertas pero me han visto levantarme, seguir adelante y no rendirme”, señaló la cantautora antes de recibir su galardón

“Creo que esto más que un recomocimiento para mí lo es para todos aquellos que me han puesto el hombro para levantarme y seguir adelante”, apuntó.

Trevi, quien nunca ha ganado un Grammy Latino, ha lanzado 13 álbumes y escrito unas 400 canciones, interpretó un popurrí de sus temas “El recuento de los daños”, “Con los ojos cerrados” y “Todos me miran”.

La cantante y compositora de música urbana, la colombiana Karol G, recibió a su turno el galardón especial La Musa Elena Casals, por inspirar a las nuevas generaciones de artistas que están estableciendo el curso de la música latina, no sin antes interpretar su tema “Pineapple”.

El venezolano Fernando Osorio y el neoyorquino Sergio George se unieron para interpretar su tema “Ríe y Llora”, que fue el primer sencillo del último álbum de estudio de la cubana Celia Cruz “Regalo del Alma” del 2003.

Los cubanos de Gente de Zona, Alexander y Randy Malcom, recibieron el galardón Triunfador que reconoce a jóvenes músicos su contribución al desarrollo de música latina como compositores, autores, productores y artistas, galardón que ya recibieron antes los cantantes Miguel (2014), Fonseca (2015) y Yandel (2016).

Gente de Zona interpretó “Te Duele”, el ex Sin Bandera Leonel Garcia su tema “Bailar” y el salsero Víctor Manuelle que recibió el premio Icono un popurrí de sus temas “Si te dijeron” y “Tengo ganas”.

La sexta edición de los premios La Musa, que destaca a los mejores creadores latinos en diferentes géneros musicales, estuvo marcada por los elogios para los creadores musicales latinos.

AC