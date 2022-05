Gloria Trevi cuenta su experiencia con la menopausia

Gloria Trevi abrió su corazón y decidió compartir algunos detalles de procesos que ha vivido en su vida adulta, como es la menopausia a sus 54 años de vida.

“La vida no acaba cuando se te acaba la regla”

"Ya soy una mujer madura, a mí ya me dio la menopausia y la verdad es bien bonito, aprender a disfrutar ese momento y decir: 'Ya me dio y no tengo porqué negarlo', porque no es algo malo, es algo que es parte de la vida", dijo la cantante.

Respecto a los cambios físicos que ha atravesado durante esta etapa, Gloria Trevi apuntó que en vez de sentirse mal por su edad, ella busca estar plena.

"Entonces, mejor digo: 'Voy a buscar las cosas que me ayuden hormonalmente, físicamente, a estar bien con mi salud, con mi cuerpo, conmigo en el espejo'", comentó.

En este sentido, Gloria explicó que actualmente busca ser una inspiración para las mujeres más jóvenes y aprovechó para enviarles un mensaje.

"Quiero compartirlo y que otras personas, las nuevas generaciones de chicas, entiendan que la vida no acaba cuando se te acaba la regla, ni empieza cuando te empieza la regla. Las mujeres tenemos muchísimas cosas más", dijo.

Trevi destacó que los tiempos están cambiando y uno de sus anhelos es poder presenciar cómo va cambiando la situación para las mujeres.

