Gina Gershon sale en defensa de Woody Allen

La actriz estadounidense, Gina Gershon, protagonista de la película "Showgirls" (1995), salió en defensa del cineasta Woody Allen, acusado de abuso sexual y con quien trabaja en el filme Rifkin's Festival.

“He realizado una investigación exhaustiva y puedo decir con la conciencia muy clara que estoy tan feliz de trabajar con él”

La nueva película de Allen, en la que también participan Louis Garrel, Christoph Waltz y Elena Anaya, se encuentra en pleno rodaje, por lo que la actriz de 57 años no ha dudado en compartir algunos momentos de la grabación a través de sus redes sociales.

El guionista y productor fue acusado por su hija Dylan Farrow de abuso sexual, denuncia que fue desestimada al no encontrar "evidencia creíble". Gracias al movimiento #MeToo la agresión se hizo pública y Dylan fue finalmente escuchada.

El cineasta, ganador de cuatro Premios Oscar, niega tales acusaciones; sin embargo, estudios y editoriales decidieron acabar toda relación con él.

Por lo anterior, internautas no dudaron en criticar las fotografías de Gershon, quien aparece junto a Allen. "El mejor campamento de verano de la historia" y "Gracias a Woody por incluirme, y por años y años de hacer algunos de mis momentos favoritos. Ha sido muy divertido", son algunos de los textos que adjunta la actriz.

Tras los comentarios de los fans, quienes acusan de depravado sexual al director, Gina respondió: "No creo que eso sea verdad. Realmente deberías hacer todo de la investigación y leer todos los artículos antes de creer eso".

"Es realmente importante tomar una decisión y no seguir lo que afirman las masas. He realizado una investigación exhaustiva y puedo decir con la conciencia muy clara que estoy tan feliz de trabajar con él. ¡Este hombre no es un depredador sexual!”.

