Gilberto Gless lleva sus voces al streaming

Descubrir nuevas voces es una constante en la trayectoria de Gilberto Gless, quien a la par de ser considerado como uno de los máximos exponentes de la imitación vocal, su desarrollo en la producción sonora también lo ha llevado a ser un artista todo terreno.

Ante la imposibilidad de regresar a los escenarios con público por la pandemia del COVID-19, Gless ha fortalecido su vínculo con sus fans a través de las plataformas digitales, pues si bien continuamente comparte canciones dando muestra de su capacidad vocal logrando viralizar sus videos entre millones de internautas, ahora llevará su espectáculo a través del streaming con una producción única en su tipo.

El próximo 18 de septiembre, Gilberto Gless transmitirá en vivo desde el Foro Viena el espectáculo con el que rendirá homenaje a grandes voces de Hispanoamérica, en el que además de recordar a íconos que lo han acompañado en su repertorio, también sumará nuevas voces que marcan tendencia tanto en el regional mexicano, el pop y las propuestas urbanas.

“La pandemia nos encerró un poco y nos dio la oportunidad de aprender cosas nuevas, de las modas y tendencias. Estaré proponiéndole cosas nuevas, de lo de hoy, porque siempre estamos a la vanguardia”, explica Gless quien sorprende a las nuevas generaciones con sus nuevas imitaciones de Shakira, Maluma, Camilo y sus clásicos de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José José y Vicente Fernández, entre otros.

Aunque la picardía y el humor son acompañantes en la imitaciones que ha desarrollado desde hace más de tres décadas, Gilberto Gless hace hincapié en el respeto que siempre hay de por medio para que las imitaciones se enfoquen en los rasgos positivos más distintivos de nuevos y emergentes cantantes.

“A veces no sabemos medir esa línea que no se mira, pero que existe que es la del respeto, saber hasta dónde podemos llegar con una parodia que no sea lastimosa, sino al contrario, que sea amable y te pongas de buenas. El lenguaje es muy importante, el respeto que haces para que cuando suene la voz sea lo más cercano al original”.

Gless señala que conforme nuevos talentos se revelan en la industria musical, él comienza a explorar la capacidad de su voz para no solo añadirlos a su repertorio, también se apoya con su hijo Carlo Gless en la producción que permitan crear imitaciones que fusionen géneros y “duetos” que resulten atractivos para el público.

Agéndalo

Espectáculo en vivo de Gilberto Gless, el próximo 18 de septiembre desde el Foro Viena vía streaming a través de E-ticket Live (www.eticket.mx) a las 21:00 horas. Costo: $180 pesos en preventa, $220 pesos acceso general y $250 pesos el día del evento (precio por dispositivo).