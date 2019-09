Gerardo Enciso goza la música como “La primera vez”

Gerardo Enciso regresa al Teatro Vivian Blumenthal para presentarse en concierto y de paso ofrecer el primer vistazo a su video “La primera vez”. Sobre la elección de este tema y la historia narrada en el video, el cantante y compositor platicó vía telefónica: “Es una canción con un poco de humor. Se nos ocurrió hacer este video porque nuestro querido amigo Paco Barrera tiene una obra poco conocida que aborda también estos temas sexuales. Como es poco conocida quisimos hacerla. Así fue, lo grabamos en el Roxy, o más bien en las ruinas. Es un pequeño homenaje a los ‘chochentas’”.

El director del videoclip fue Juan Manuel Andrade. En ese sentido, Enciso señala que “fue todo un equipo muy profesional”. Para el concierto que dará dentro del ciclo Miércoles Alternativos, la banda que lo acompaña incluye a Alejandro Meludis en la batería, Balter Ruiz al bajo, Polo Corona en la guitarra y Álvaro Rosales en la segunda guitarra: “Vamos a hacer un recorrido de todos los discos, un par de canciones de cada disco. Y como base ‘Es por ti’”.

El álbum ‘Es por ti’ es su producción discográfica más reciente, un disco lanzado en 2014: “Fue un disco que no pude promocionar por un accidente hace ya muchos años. Es difícil promocionar cuando vamos por la libre. Seguimos con este disco”.

Mira al futuro

Actualmente Gerardo ya trabaja en su siguiente placa: “Ya estoy trabajando el próximo disco, ya va un poco avanzado pero todavía le cuelga. Es un disco donde quiero hacer música para bailar, hablar un poco de la belleza. También para contrarrestar un poco el cochinero que tenemos en la cabeza con tanta violencia”.

Precisamente al referirse al contenido, adelantó: “Van a ser composiciones mías. He estado trabajando, quiero hacer un disco muy mexicano, pero no en la onda cliché. Me estoy yendo a cosas muy antiguas, lo menos intervenido por los españoles. Un tipo de ritmos que solo se encuentran en ceremoniales, esa onda. Claro, también voy a hacer un repaso por la música tradicional mexicana. Va enfocado no como música de género, sino como una mezcla con algo tribal con lo más avanzado tecnológicamente. También incursiono en algo de electrónica”.

Gerardo se encuentra en etapa de composición de ese nuevo material: “Ya después veré el resultado. Las mismas canciones van pidiendo la instrumentación que requieren”. A propósito de los ritmos que busca explorar, Enciso comentó sus hábitos recientes como melómano: “He estado estudiando el son veracruzano, el jalisciense, más clavado en la música de los coras, de los huicholes. Hay cosas realmente espectaculares, muy bonitas. He estado más centrado en esto”.