Gerard Piqué: El futbolista comienza la venganza contra Shakira

La polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin y cuando todos pensaron que las aguas se habían calmado, la situación dio un giro inesperado, ya que la colombiana perdió la batalla contra el futbolista y no podrá mudarse a Miami con sus dos hijos como lo tenía previsto.

En varias ocasiones, la intérprete de “Antología” le repitió a Piqué que necesita llevárselos porque están siendo acosados por los paparazzi, pero el defensor del F.C. Barcelona no quiere dar su brazo a torcer.

Ayer trascendió por la prensa española que en dos años se podrá evaluar nuevamente la petición de la cantante.

La situación anterior fue una sorpresa, pues Shakira le había entregado a Piqué una gran oferta económica para que accediera a firmar los permisos sin ningún tipo de problema; sin embargo, Gerard la rechazó y esos dos millones de dólares que podría haber usado para saldar la deuda que posee, quedaron en la nada. Por lo pronto, los hijos del deportista y la cantante, Sasha y Milan, seguirán viviendo en Barcelona hasta que puedan terminar la primaria. Otro dato que desconcertó a todos, es que la estrella de la música no puede realizar ningún tipo de pedido, ya que no tiene motivos para calificar al padre de sus hijos de “mal padre”. Cabe recordar que los dos famosos en la última reunión que mantuvieron, quién se enojó y le remarcó a Shakira que ella no puede comprar todo con dinero fue el mismo astro del futbol.

Por otra parte, fue en la revista “Elle” donde la también empresaria decidió hablar por primera vez de la separación del padre de sus hijos. En la charla, Shakira también habló del relanzamiento de su carrera musical y del calvario que están pasando sus niños en el colegio.

“No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos… Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida”.

A lo anterior agregó: “Lo peor es que ellos escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet y simplemente les afecta”, indicó Shakira.

Podría ir al Inter de Miami

Pese a que Gerard Piqué insiste en que sus hijos no se mudarán a Miami, también se dio a conocer que el futbolista está en la cuerda floja y podría —en un futuro cercano— ya no formar parte del equipo del Barcelona, y esto se debe a que el rendimiento del jugador ha bajado. Por lo tanto, todo apunta a que Piqué estaría buscando un nuevo equipo. Algunas fuentes cercanas aseguran que Piqué podría integrarse al plantel del Inter Miami CF, lo cual no explica el motivo por el cual se ha aferrado a no cumplir con las peticiones de la intérprete musical.

¿Qué pasaría con Clara Chía Martí?

De momento sólo se sabe que la joven de 23 años le habría manifestado al jugador que ella no piensa abandonar Barcelona.

Por lo tanto, Gerard Piqué deberá decidir si se queda en España (jugando para otro equipo que no sea el Barcelona) o si se muda Miami para estar cerca de sus hijos, y para jugar en el Inter Miami CF, equipo propiedad de David Beckham.

CT