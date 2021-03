“Genios” y rivales

La serie documental “Genios” llega a VIX - Cine y TV, una recopilación histórica detrás de la electricidad, los aviones, la televisión, la bomba atómica y la carrera espacial, donde cada uno de los genios tiene detrás un adversario incansable con la misma visión y determinación.

En esta serie se retrata la competición y perseverancia, los triunfos y fracasos de cada invento, con tal ambición que estos hombres buscan el éxito a cualquier precio, incluso a costa de la lealtad o la moral. “De estos combates por la innovación surge el progreso y nace el futuro”, comparte VIX en un comunicado.

La producción corre a cargo de National Geographic (2015) que se centra en las vidas de inventores y pioneros que han sido responsables de las principales creaciones que dieron forma al curso de la historia. Consta de 8 capítulos donde se conocerá la vida de dos individuos que compiten entre sí en el mismo campo de especialización.

Los enfrentamientos son: Samuel Colt vs Wesson; Thomas Edison vs Nikola Tesla; Joseph Pulitzer vs William Randolph Hearst; Los hermanos Wright vs Glenn Curtiss; Farnsworth vs Sarnoff; Oppenheimer vs Heisenberg; EUA vs USSR y por último Steve Jobs vs Bill Gates, quienes en los años 80 inician la carrera por las computadoras personales.

Además de mostrarnos los mayores inventos y cómo fueron posibles gracias a la competencia entre aspirantes, los episodios también contienen entrevistas con historiadores y expertos en la materia.

Para disfrutar de estos duelos ingresa a https://www.vix.com/tv/serie/series/american-genius disponible en plataformas móviles como Roku, Fire TV, Android TV, Apple TV y Vix.com (con todo el catálogo gratuito). También puedes seguirlos en www.facebook.com/vixcinetvES