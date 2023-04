La polémica envuelve, otra vez, al actor mexicano Eduardo Verástegui, luego de que emitiera una serie de mensajes que condenan a la homosexualidad y que resultan sensibles para un sector de la sociedad y porque son políticamente incorrectos.

Fue el pasado 10 de abril cuando Eduardo Verástegui compartió, a través de su cuenta de Twitter, que "sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia".

El mensaje fue rápidamente compartido por usuarios y refutado; algunas de ellas compartieron una fotografía en la que se observa al actor arrodillado frente al Papa Juan Pablo II, tocando su mano, mientras a un lado permanece el padre Marcial Maciel, señalado por víctimas como pederasta y cuyo caso conmocionó al mundo católico.

TWITTER

Otros más, aseguraron que las descalificaciones de Verástegui obedecen a una represión de su propia sexualidad, un asunto que ha sido cuestionado comúnmente en el mundo de la farándula.

Antes de ese mensaje, ya había escrito:

"Aquí no se condena a ninguna persona. No tengo eso poder, y tratar de hacerlo iría además en contra de la fe que profeso. Así que no se confundan: una cosa es juzgar a la persona y otra es juzgar las acciones,. A la persona solo la juzga Dios".

Y este miércoles, parece que respondió a las críticas con un nuevo comentario, en el que dice:

"Parece que a mucha gente le incomodan los HECHOS. Cada vez, más niños varones son abusados y traficados sexualmente en México y en el mundo. Y ahora resulta que, quienes los violan, no son gays y, además, pedófilos".

En medio de sus polémicos textos, compartió un video del Dalai Lama en el que besa a un niño en la boca, y que fue un acto que despertó el malestar internacional, por lo que el líder espiritual se disculpó después "por el daño que pueden haber causado sus palabras".

TWITTER

Junto al video, Verástegui escribió:

"No importa si el pedófilo trabaja en gobierno o es parte de una secta o de una religión, si es maestro o padre de familia. Si es pedófilo y hay evidencia de que abusó sexualmente de un niño, esa persona tiene que ir a la cárcel, sea quien sea. #100añosdecarcel".

No es la primera ocasión en que Eduardo Verástegui se involucra en la polémica. Su opinión sobre la homosexualidad causa revuelo frecuentemente al referirse constantemente a ella como un pecado y una aversión; además, por haber apoyado al gobierno de Donald Trump, que ha sido calificado como antiinmigrante por su despliegue de políticas públicas en contra del sector migrante en los Estados Unidos.

La homosexualidad fue considerada por mucho tiempo como una conducta reprobable y una enfermedad mental "curable", pero logró salir definitivamente de la lista de trastornos cuando en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud.

Este avance fue el fruto de una larga lucha de los colectivos por los derechos de las personas homosexuales, que ya en 1973 habían logrado que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría retirase la homosexualidad como trastorno de la sección Desviaciones sexuales de la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-II).

En México, las terapias de conversión están penadas por la ley.

OA