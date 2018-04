Garibaldi sorprende en Festival Pa'l Norte

La segunda jornada del Festival Pa'l Norte 2018, en el Parque Fundidora de Monterrey, no sólo sirvió para honrar al DJ Avicii, también significó el reencuentro de Garibaldi y la presentación de Los del Río.

La nostalgia se apoderó del público en dos ocasiones con los artistas sorpresa y la primera del día fue el regreso de Garibaldi, quienes interpretaron "La ventanita" y "Que te la pongo", logrando poner a bailar al público nuevamente con sus éxitos de antaño.

Luego de su participación, el grupo ofreció una pequeña conferencia de prensa en donde hablaron de este regreso y el resto de los integrantes ausentes.

"Hay muchos que no pueden porque tienen compromisos. Sergio como saben está persiguiendo una carrera política, Paty vive en California y tiene tres hijos chiquitos y es muy complicado dejarla, Pilar por cuestiones de salud en este momento no puede, Víctor tiene dos obras y luego de las otras generaciones también hubo gente que estaban invitados y también hay que ser honestos, hay otros que no quieren, que están clavados en su trabajo o en sus ondas y eso se respeta. Vamos a estar festejando 30 años hasta que aguantemos", dijo Katia.

En compañía de Xavier, Luisa Fernanda, Paola, Adrián y Carlos, informaron que ya tienen cerradas otras fechas para irse de gira por algunas partes de la República mexicana y que buscarán recuperar un público que ya los seguía.

La segunda sorpresa del día corrió a cargo del grupo español Los del Río, quienes salieron al escenario acompañados por unas chicas que bailaron a su alrededor e interpretaron La Macarena, tema que los lanzará al estrellato hace 25 años. Alegres y sonrientes con el público que los recibió, muchos de ellos tratando de recordar la coreografía del popular hit. Ambos integrantes se dijeron agradecidos por el recibimiento.

El pop también fue el protagonista en otro escenario en compañía de Morat. Los españoles pusieron a bailar a la gente con canciones como "Amor con hielo", "Besos en guerra", "Sé que te duele" y "Cómo te atreves", siendo esta última una de las más coreadas.

Un llamado en tiempos de política fue lo que hicieron por su parte otros cantantes de otro género. "La siguiente canción es lo que pasa cada qué hay elecciones, no se dejen", externo Cano Hernández, vocalista de El Gran Silencio, antes de interpretar Riot.

La agrupación quiso lucirse en "su casa" y no dejaron de lado otros éxitos como "Cumbia del Sol", "Déjenme si estoy llorando" y su "Chúntaro Style", que además de aplausos fue el protagonista de un gran slam por parte de la gente que se congregó en su escenario.

