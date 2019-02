Galilea Montijo dejaría "Hoy" si se fuera Mauricio Mancera

La buena amistad que han creado Galilea Montijo y Mauricio Mancera ha crecido tanto que hasta la conductora dejaría el programa "Hoy" si es que algún día el también presentador se fuera.

Así lo comento Montijo luego de escuchar la historia de vida de Mancera dentro del segmento llamado "A corazón abierto" donde él platicó un poco de su historia desde los problemas que tuvo su madre para que él naciera, así como también reveló que perdió la vista por un año, luego de que accidentalmente le pegaran con una raqueta.

"Eres un ser que amamos y lo sabes y si tú te vas de aquí yo me voy contigo", dijo Gali con tono chillón y bromeando a lo que su compañero le respondió: "¿Para qué sufrimos, mejor nos quedamos todos, no?".

Con este acto se podría decir que rompen con los rumores que entre los dos no había química, ya que desde que llegó Mancera de TV Azteca a Televisa, Galilea no lo aceptó muy bien.

La primera quien abrió su corazón en el segmento donde cuentan su historia de vida fue Andrea Legarreta, quien confesó que le duele mucho cuando alguien se va, ya que en "Hoy" se forma una familia y es doloroso verla partir.

