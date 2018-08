Galilea Montijo aclara incidente con una mujer en el mercado

La conductora Galilea Montijo aclaró lo ocurrido hace unos días en el Mercado Olivar del Conde, donde discutió con una señora al término de una convivencia con seguidores de "Hoy".

El pasado viernes, Galilea acudió a ese lugar como parte de la dinámica "del camioncito" de "Hoy". Cuando salía del lugar, una mujer le gritó que se fuera de México, como -supuestamente- Galilea había dicho que haría si ganaba AMLO la presidencia.

Al escuchar eso, Galilea se regresó y retó a la señora a que le mostrara las pruebas de que había hecho semejante aseveración. El video del incidente circuló en redes sociales durante el fin de semana. Montijo aclaró esta mañana lo ocurrido:

"Lo único que hice fue retar a la señora, como a cualquiera de ustedes que dicen eso, que si yo dije temas políticos los cuales ni me interesan, ni sé hablar de política tampoco. A todos lo que yo he retado, que les abrimos un espacio aquí en el programa a quien tenga el video, que lo traiga y yo con mucho gusto, les dije 'les doy el mes de sueldo que dicen que gano'".

"Entonces no se dejen llevar por las cosas que digan los demás. Me dio mucha tristeza porque la señora traía un niño y lo único que le dije: 'Señora, hay que ser feliz, ¿a dónde quiere que me vaya?'", concluyó.

JB