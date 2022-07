Puerto Rico es cuna de grandes estrellas y en el firmamento de ese país se asoma Gale, una joven cantautora recientemente fichada por Sony Music para impulsar su carrera como solista. La artista se reunió vía Zoom con medios de Guadalajara para hablar de su proyecto sonoro; ahora mismo promueve el tema “Problemas”.

“Desde muy pequeña estuve conectada con la música, mi papá es músico y mi abuelo también lo era. Desde siempre supe que quería ser artista, escribí mi primera canción a los siete años para un chico que no me hacía caso, soy hija única… Entonces, soy toda dramática”. Recordó además que estudió en La Escuela Libre de Música de Puerto Rico donde también han surgido estrellas como Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa y Kany García, según contó.

Luego Gale hizo teatro musical en su país y después se mudó a Miami para seguir su sueño de ser cantante, “escribí para otros artistas y hacer catálogo. Y ahora es que puedo lanzar mi primer proyecto”. Gale ya lanzó con Sony los temas “Inmadura”, “Problemas” y pronto viene un tercer sencillo.

Sobre "Problemas", Gale cuenta que la canción habla de una relación tóxica “donde tú sabes que no te conviene, pero se siente bien porque todos los problemas se resuelven en la habitación. Es algo que muchos hemos vivido, siempre trato de ser súper honesta en cuanto a las letras y todo. Así que esta canción y las demás que vienen, hablan de un momento por el que pasé. (Las canciones) son diferentes etapas luego de terminar con esta persona que sabía yo que no era buena para mí, que no me dejaba ser yo al 100%”.

Además, dijo que el videoclip de la canción “Problemas” le gustó mucho, ella está muy involucrada en todos los procesos creativos. “No miro tanto los números aunque sé que es parte del trabajo, pero sí me gusta la conexión que estoy sintiendo con las personas cuando reaccionan al video o escuchan las canciones y me escriben”. A Gale le gustaría hacer alguna colaboración con Jesse y Joy, de hecho hizo algunas coautorías en su reciente disco “Clichés”; así también le gustaría hacer algo con Kenia Os.

Los inicios de Gale se remontan a los covers que solía subir a You Tube y en sus imitaciones en eventos locales en San Juan, Puerto Rico. ESPECIAL/ Sony Music

Resalta además que el mejor consejo que le ha dado su familia es no dejar que el miedo la prive de hacer lo que quiere en la vida, que aún y con él, se atreva a hacerlo. Recuerda también que Shakira le dio un gran consejo también, que siempre siga su intuición. Sobre la situación que actualmente vive la colombiana con la separación que vive, Gale solo le manda a decir que todo pasa, que hay que tener paciencia “para que todo vuelva a la normalidad o a un balance”.

Aquí te dejamos el videoclip de su nuevo sencillo, "Problemas":