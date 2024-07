El romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto llegó a su fin con un comunicado conjunto en el que la pareja, que comenzó su romance en 2017, confirman lo que desde hace meses circulaba: que ya no estaban juntos.

La historia de amor entre estos actores comenzó públicamente cuando Geraldine Bazán, la exesposa de Soto, destapó que Gabriel le había sido infiel con Irina, a través de un video explicó cómo fue que se enteró de que su entonces marido y padre de sus dos hijas estaba teniendo una relación extramarital con Baeva.

Bazán relató que además de su sexto sentido, que le indicó que había más que una amistad entre su esposo e Irina, fue a través de redes que la actriz rusa se encargó de mandarle indirectas muy directas para que se enterara que ella y su marido estaban juntos.

"Se leía como: 'si te dolió lo que ves vas a ver lo que viene' o 'si te dolió lo que viste va a saber lo que viene', eso refiriéndose a que si me había lastimado lo que yo ya había estado viendo vendrían cosas peores" , contó entonces Geraldine.

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, Soto estuvo pendiente de su esposa Geraldine y de sus hijas, pero los mensajes en redes que Irina Baeva compartí como estados, seguían inquietando a Geraldine, una publicación en particular confirmó lo que Bazán sospechaba, pues Irina compartió una foto en la que estratégicamente se veía la maleta de Gabriel Soto.

"Fue allí donde realmente vino el quiebre, de donde realmente me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención el que yo me enterara de que ellos tenían algo y otra la más importante lastimarme; nuevamente enfrento a mi exmarido y le pregunto y le digo y le enseño lo que está sucediendo, le preguntó directamente si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica a lo cual él me responde palabras textuales: 'es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando', lo cual obviamente me confirmaba que tenían una relación extramarital, en ese momento, fue en ese momento, ese mismo día en el que decidí divorciarme", contó entonces Geraldine.

La siguiente publicación de Irina fue un golpe mortal para Geraldine Bazán, así lo relató:

"Al día siguiente digamos que con toda la intención ella postea esta imagen que les voy a dejar, el significado de este texto que ella postea en las historias de Instagram -en inglés-, quiere decir: 'qué hermoso desastre estoy haciendo', con lo cual me sentí total y absolutamente burlada".

Geraldine Bazán y Gabriel Soto duraron 10 años juntos.

Irina Baeva y Gabriel Soto le gritan su amor al mundo

Luego del video en el que Geraldine Bazán cuenta cómo se enteró de que Gabriel Soto le era infiel con Irina Baeva, el actor dio su versión de los hechos negando que hubiera sido infiel , aunque sí admitiendo que había cometido errores.

Después, con la voz entrecortada, Irina también le mandó un mensaje a Geraldine, con el que se disculpó si algunas de sus acciones se pudieron haber malinterpretado "o pensaste que habían malas intenciones de mi parte", expresó en un video con el que recibió muchos ataques en redes sociales, sobre todo tras plantear que podrían convivir.

"Espero que en algún momento de esta etapa de nuestras vidas podamos convivir; siempre respetaré tu historia y tu lugar, busquemos la paz", expresó Irina.

Tras este escándalo, Irina y Gabriel comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales, la primera imagen fue de un viaje juntos en un yate; las críticas y los ataques siempre acompañaron a la pareja que si bien en un inicio arrancó con todo, al paso de tiempo comenzaron los problemas.

El que la pareja se comprometiera, pero nunca se casara desató polémica sobre los verdaderos motivos del aplazamiento de un evento que anunciaron con bombo y platillo; después, aunque no fue oficial, Irina y Gabriel pausaron su relación, ya no aparecían juntos en eventos ni publicaban fotos en redes.

La versión de que un romance había surgido entre Gabriel Soto y su compañera de telenovela Sara Corrales sonó fuerte, sin embargo, tiempo después Baeva y Soto retomaron su romance y volvieron a dejarse ver unidos.

La ausencia del actor en el estreno y las funciones siguientes de "Aventurera", avivaron las sospechas de que la relación de la pareja no andaba nada bien, y aunque hace unos días Irina sí compartió un estado en el mostró que ella sí asistió a la obra de su pareja, "El precio de la fama", cuando Soto fue nuevamente cuestionado si aún estaba con Irina, evadió la pregunta, acto seguido subió el comunicado con el que pone punto final a su relación con Baeva, un romance que empezó mal.

Con información de SUN.