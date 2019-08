Fui profeta en mi tierra: Celso Piña

El pasado julio, Celso Piña pidió en rueda de prensa que no le hablaran de política porque no entiende nada. "Eso pregúntenle a mi compadre AMLO", bromeó el músico mexicano antes de subir al escenario del Surf Music Fest en Acapulco.

Previo a su presentación, Celso se permitió recordar una anécdota que vivió con el Mandatario cuando se encontraba en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Me mandó invitar cuando era Jefe de Gobierno, me mandó llamar que me quería saludar", contó.

"Entré al Palacio y estaba el señor sentado ahí muy plácidamente con un platón de fruta y yo en mi vida había conocido esa fruta y vi que la estaba abriendo ahí bien padre, era de su tierra, de Tabasco", recordó.

En un evento con un cartel lleno de música electrónica, Celso llegó a romper la atmósfera con su cumbia.

"Me siento muy orgulloso de esto, de que en estos festivales donde se escucha lo electrónico, lo urbano, todos los ritmos que haya, entre la cumbia, ya que yo le debo mucho a la cumbia", señaló.

En un repaso por su carrera recordó que en sus inicios en su natal Monterrey era muy mal vista su música y se le tachaba de corriente al grado de estar vetado en algunos lugares. Fue hasta que tocó para Gabriel García Márquez que las cosas cambiaron.

"La gente es muy ingrata, a veces necesita que alguien venga a abrirle los ojos para poder que vean así", dijo.

"Así pasó el tiempo hasta que llegó el día en que le toqué a don Gabriel García Márquez y a partir de ahí todo el mundo ya amó la cumbia. Pero fíjense cómo es apenas alguien de esa envergadura vino y él empezó a bailar y 'ah oye qué bonita música'. Qué ironías".

Como parte de su presentación en el Surf Music Fest el músico interpretó temas como "Macondo", en honor al escritor colombiano, y "Los caminos de la vida".

Luego de regresar de gira por Inglaterra, Francia y Alemania compartió que continúa en Estados Unidos ofreciendo fechas en Austin y San Antonio.

"Yo fui profeta en mi tierra. Yo fui quien introdujo la música colombiana en Monterrey, antes de mí no había nadie. No me querían pero yo la metí a huevo", señaló.

Sobre próximas colaboraciones no descarta compartir escenario con algún músico de pop.

"Creo que todos tienen su personalidad propia, Benny Ibarra tiene su cosa como Julieta Venegas, Elefante. Yo aprendo de ellos también aunque yo les llevo más años. No porque yo sea más grande tengo la sabiduría del mundo y me gusta trabajar con ellos porque sí le aprendes mucho".

