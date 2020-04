"Friends" y caricaturas de los 90's son adaptadas a juegos de mesa

Con la finalidad de hacer más llevadera la cuarentena por COVID-19 alrededor del mundo, la población ha recurrido a series, películas e incluso, a los tradicionales juegos de mesa, los cuales, para una mayor diversión, han sido adaptados a series como "Friends" y las caricaturas populares en la década de 1990.

A través de un portal de ventas en línea, se comercializan varias versiones del juego "Adivina quién", el cual fue lanzado originalmente por la compañía Milton Bradley en 1988, y que forma parte de la línea de juegos de mesa de Hasbro; las adaptaciones corresponden a series como New Girl, The Office y The Simpsons.

De acuerdo con Lindsay M, encargada de realizar las adaptaciones de las series al juego, los productos distribuidos no están afiliados con Hasbro, sin embargo, ha tenido una gran respuesta por parte de los consumidores, quienes agradecen los grandes momentos que han disfrutado gracias a las versiones de Adivina quién.

El juego de mesa también fue adaptado a las princesas Disney, a las caricaturas de Cartoon Network de la década de 1990 y la popular serie Friends, por lo que la demanda del producto ha incrementado, por lo que a través del portal explican las medidas tomadas.

"Debido al incremento de la demanda y el COVID-19, estamos experimentando retrasos en el envío, pero estamos recibiendo los pedidos lo más rápido posible. Por favor mantente seguro y cómodos".

El juego incluye dos tableros con 48 tarjetas de diferentes personajes, tal y como el juego tradicional; además, en respuesta a la demanda, Lindsay M, también puso a la venta el material para distribuirlo en formato PDF, con la finalidad de que los usuarios puedan descargarlo y hacer la adaptación a sus propios juegos.

jb