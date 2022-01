Frida Sofía: ¿Por qué arrestaron a la hija de Alejandra Guzmán en Miami? Esto responden

Frida Sofía no quería pagar su cuenta del restaurante conocido como Joia, esa sería la verdadera razón de su arresto, así lo reveló personal del restaurante afectado.

Hay que recordar que hace apenas unos días, la hija de Alejandra Guzmán fue arrestada en Miami, Florida, aunque en su momento no se conocían detalles del motivo que la llevó a estar tras las rejas, la modelo habló sobre ello con los medios.

Tras su salida de la cárcel el pasado 24 de enero, Frida aseguró que el arresto no fue culpa suya, ya que supuestamente fue producto de una queja de una trabajadora del restaurante: "No pasó nada, simplemente a la mánager del restaurante no le caí bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo, por eso me alteré", aseguró Frida Sofia.

De acuerdo con personal del Joia, Frida Sofía se alteró luego de no querer pagar la cuenta de su consumo.

Posteriormente, tras hacerle una llamada a la policía, Frida se negó a pagar, pese a la insistencia de un elemento de seguridad pública, por lo que fue arrestada ante la negativa de salirse del restaurante y golpear posteriormente a un oficial de Florida.

AC