Los escándalos de la farándula que marcaron el 2021

Los famosos siempre dan de qué hablar y este 2021 no fue la excepción. Algunos llegaron a la cárcel, otros se vieron involucrados en tragedias, hubo quién recuperó su libertad y a otros los está buscando la policía. El mundo de la farándula no se escapa de hechos escabrosos donde siempre la realidad supera a la ficción.

Repasa algunos de los escándalos más memorables de este año que está por concluir y prepárate para los que están por suscitarse el próximo 2022 porque en la farándula, el que no cae, resbala.

ESPECIAL

Frida Sofía

Aunque ya se apagó la intensidad de la polémica entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, a inicios del 2021 la llama estaba encendida cuando la nieta de Enrique Guzmán dijo que fue abusada por él mismo. En abril Frida ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde habló de este hecho y donde ahondó en detalles sobre la relación que mantenía con su madre.

ESPECIAL

Nath Campos

El 22 de enero del 2021, la youtuber e influencer Nath Campos subió a su canal de YouTube su testimonio donde fue víctima de abuso sexual del también influencer y youtuber, Rix. Las declaraciones de Nath se hicieron virales y esta puerta que abrió no solo motivó a otras personas a no sentirse solas tras sufrir acontecimientos similares, pues también llevó a las autoridades a meter en prisión a Rix, quien el pasado mes de septiembre salió en libertad condicional.

ESPECIAL

Héctor Parra

El actor Héctor Parra fue ingresado a prisión desde el pasado mes de junio por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija Alexa, quien es respaldada por su madre Ginny Hoffman. Su hija Daniela Parra es quien ha dado la cara por el actor. El caso se ha visto sumido en la polémica porque también se han visto inmersos otros personajes como Sergio Mayer, quien ha apoyado a Alexa y a Ginny.

ESPECIAL

Galilea Montijo

Tras la publicación del libro de la periodista Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco” donde se hace una investigación de las celebridades que han estado ligadas al crimen organizado, el nombre que más causó revuelo fue el de Galilea Montijo, tal vez por su cercanía con la audiencia y porque es una de las figuras más queridas en la industria del entretenimiento. En el libro se lee que Galilea sostuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva, la conductora se ha defendido. Sin embargo en el mismo texto también salen a relucir otros nombres como el de Ninel Conde, Arleth Terán, Issabela Camil, Sergio Mayer, Charly López y Andrés García, entre otros.

ESPECIAL

Britney Spears

“La Princesa del Pop”, Britney Spears, quien recientemente cumplió 40 años, desde el pasado 12 de noviembre es libre del “cuidado” familiar que la tenía más que controlada los últimos 10 años de su vida. Gracias al poder de sus fans, el caso de la cantante tomó fuerza y pudo liberarse del yugo de su padre y de las personas que estaban alrededor de él, quienes decidían todo sobre la cantante, pues prácticamente no tenía autonomía.

ESPECIAL

Chris Noth

El actor Chris Noth primero causó conmoción porque en el reboot de “Sex and the city”, “And just like that”, su personaje “Mr. Big” murió de un paro cardiaco en el primer episodio y días después se vio inmerso en la polémica por ser acusado de abuso sexual, dos mujeres lo denunciaron, él se defendió alegando que no fue de esa manera, sin embargo al día de hoy ya son cinco acusaciones en su contra, mientras la policía investiga el caso, sus compañeras de reparto, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, lanzaron un breve comunicado apoyando la valentía de las víctimas que lo denunciaron.

ESPECIAL

Octavio Ocaña

El pasado 29 de octubre el actor de “Vecinos”, Octavio Ocaña, quien personificó a “Benito”, murió por un balazo tras una persecución con policías en el Estado de México. Según la Fiscalía del Estado de México, el actor murió como consecuencia de un disparo en la cabeza, luego de que accionara su propia arma al chocar el vehículo que conducía durante la persecución. Sin embargo, la familia de Ocaña ha pedido que se esclarezca el acontecimiento pues consideran que el trágico accidente no ocurrió así.

ESPECIAL

YosStop

La youtuber e influencer, YosStop, fue detenida en junio pasado acusada del delito de pornografía en agravio de una menor de edad. En su video “Patética generación”, la celebridad del internet habló de un contenido explícito en perjuicio de Ainara Suárez. Tras varios meses de estar recluida en el penal de Santa Marta Acatitla, la joven continúa su proceso en libertad desde el pasado 30 de noviembre. Ofreció una disculpa pública a Ainara y dijo que de ahora en adelante no podrá hablar más sobre ella y también debe permanecer alejada de esta chica que la denunció, así también YosStop deberá tomar cursos y publicar videos sobre concientización a su público.

ESPECIAL

Inés Gómez Mont

Aunque en sus redes sociales la conductora Inés Gómez Mont se defiende de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que se le imputan, está prófuga junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Se les acusa de lavado de dinero por más de tres mil millones de pesos. Ha trascendido que desde septiembre pasado la pareja buscó a la FGR para colaborar en la investigación y no ser aprehendidos, o al menos tener una sentencia baja.

Adela Micha

La comunicadora Adela Micha metió la pata en su programa “Me lo dijo Adela”, en un corte tras enterarse que Silvia Pinal estaba hospitalizada, la periodista dijo que la actriz ya no tardaba en morirse, luego ofreció disculpas a la familia asegurando que desea lo mejor para la diva del cine nacional. Sylvia Pasquel le respondió que sí se pasó con ese comentario que dijo al aire y que se hizo viral en redes sociales.

Alec Baldwin

El pasado 21 de octubre se difundió que durante la grabación de la película “Rust”, la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida tras un disparo en el que se vio involucrado el actor Alec Baldwin, protagonista de ese proyecto. La noticia tomó relevancia para hablar sobre el uso de armas en las producciones y los cuidados que se debe de tener si es que se usan, incluso se habló de prohibirlas en los sets, o que haya elementos policiales en el desarrollo de las producciones.