Fred Again es un reconocido productor y compositor de origen británico cuya carrera se ha cimentado a lo largo de los años, pues comenzó a trabajar en su pasión desde la adolescencia, y hoy a sus 30 años, es conocido como uno de los músicos más habilidosos por su facilidad para crear canciones emotivas y evocadoras.

Entre sus composiciones más populares se encuentran el álbum "In Colour", de Jamie xx y la canción "I Know There's Gonna Be (Good Times)" junto a Young Thug y Popcaan.

De 2017 a la fecha ha colaborado con artistas de talla mundial como Ed Sheeran, Stormzy y FKA Twings, entre otros. Pero de igual manera ha lanzado sus propios trabajos en solitario como "Marea (We've Lost Dancing)" y "Diana (You Don't Even Know)".

¿Qué música crea Fred Again?

Fred ha hecho composiciones de electrónica, pop y hip hop a su vez que explora temas de amor, identidad y pérdida. Es sin duda uno de los productores más innovadores de la música contemporánea.

Fred dio un show sorpresa anoche en Ciudad de México, confirmando los rumores que había al respecto, pues por una corta temporada estará viviendo en Ciudad de México. Así que se espera que en los próximos días haya más presentaciones en otros antros.

Fred Again dio una tremenda fiesta privada esta noche en la CDMX ������ pic.twitter.com/tNijSMoOxv— Indie 505 (@Indie5051) May 13, 2024

