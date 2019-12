Frank Miller, el genio “maldito”

El artista estadounidense Frank Miller se encuentra de visita en Guadalajara para presentar “Maldita”, novela ilustrada que coescribió con Thomas Wheeler. Publicada dentro del sello de Océano, en su colección Gran Travesía. Su protagonista es “Nimue”, un personaje clásico de la mitología del ciclo narrativo del “rey Arturo”. Thomas Wheeler comentó al llegar a la Perla Tapatía que la elección del personaje también tuvo la intención de tener un personaje femenino fuerte, donde se puedan reflejar las mujeres (como su hija pequeña).

En entrevista exclusiva con este medio, Frank Miller platicó sobre la investigación para esta novela: “Creo que nosotros dos hemos estado leyendo sobre esta mitología toda nuestra vida. Llega temprano, hay muchas versiones del mito artúrico. Mi primer acercamiento fue con la película de Walt Disney, ‘Sword in the Stone’ (‘La espada en la piedra’); luego, vi otras y me enamoré más de Camelot, y después la obra maestra, la película de ‘Excálibur’. Hasta Monty Python hizo un trabajo excelente con este material. ¡Hay tanto! La parte buena es que hay mucha inspiración, lo negativo es que estamos compitiendo con gigantes”.

Al respecto, Thomas Wheeler agregó: “Para un libro así mi investigación normal sería sobre la vida cotidiana, cómo vivía la gente en esa época. Como dice Frank, crecimos marinando nuestro imaginario artúrico. ‘Excálibur’ también es de mis películas favoritas, de todos los tiempos. Desde muy jóvenes estamos en contacto con estos personajes. Nos da la sensación de conocerlos, de tener una relación íntima con ellos. Este mundo, esta mitología es muy flexible, han cambiado los personajes, nuevas influencias. Se refresca continuamente con los temas de los que se hablan. En cierto sentido también fue una combinación de cómo Frank Miller exploraría esta mitología”.

Para Miller, el reconocimiento de su trabajo lo hace empezar cada nuevo proyecto “con gusto. Eso quiere decir que puedo jugar en las ‘canchas grandes’. Habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no. Si el material es bueno, está bien. ¡Nos pagan por hacer esto!, de hecho. No podemos quejarnos, solo Tom, se queja todo el tiempo. Siempre llora”.

Tom admira el trabajo de Frank, por ello la colaboración (que ya incluye la adaptación a Netflix) fue un logro: “Hay una responsabilidad al trabajar con alguien como Frank, tiene un volumen de trabajo que ha resistido el paso del tiempo. Si quería que esta colaboración se incluyera en esa bibliografía pues había que dar lo mejor de uno mismo para asegurarse que valiera la pena”, comentó Tom. De la alianza, Frank agregó: “Si hay una buena colaboración siempre hay ganas de continuar. Nosotros lo haremos”.

Enemigo de las etiquetas

Director de cine, guionista, ilustrador y escritor, Frank contó sobre su elección para crear en diferentes medios: “Por ejemplo, para mi serie de ‘Superman’, cuando trabajé con John Romita, fue por el jefe de DC Comics quien sabía que quería hacer ‘Superman’. Di el brinco y conseguimos al mejor artista. En otros casos como ‘Sin City’ hago el paquete completo. Depende mucho de cómo evoluciona”.

Del tono del libro, adecuado para cualquier tipo de lector, Tom dijo: “Creo que naturalmente llegamos al tono en el que contamos la historia. Creo que no nos pusimos restricciones, solo pasó así. Hasta terminar revisamos para qué tipo de público es. Yo creo que es para cualquier persona”.

Sobre las etiquetas con las que se comercializan algunas veces las novelas y cómics, Frank fue claro al declarar: “La única objeción que tengo es cuando dice ‘Solo adultos’. Cuando ponen la clasificación, como si fueran películas, eso es algo estúpido. Así los chicos saben cuál comprar, el que dice ‘Solo adultos’. Además, pone al artista en una camisa de fuerza. No creo que se tengan que utilizar etiquetas: hay que decir qué es, está en la portada, y así se verá. Eventualmente todas esas etiquetas no importan y el material termina en las manos equivocadas”.

Luego de su paso por el Módulo de Firmas, la presencia Frank Miller y Thomas Wheeler en la FIL continúa hoy jueves con la apertura del Salón del Cómic + Novela Gráfica y con la presentación de “Maldita”.

Saber más