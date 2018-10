Fonseca ofrece sonidos eclécticos

Apenas el 19 de octubre Fonseca subió a las plataformas digitales su reciente sencillo “Volver a verte” a dueto con Cali y El Dandee y el videoclip en YouTube está por alcanzar las tres millones de reproducciones. La nueva canción está producida bajo el halo del género urbano y pertenece al próximo disco a punto de lanzarse el próximo 9 de noviembre. Sobre este lanzamiento, el músico colombiano no adelantó mucho en entrevista, pero compartió que el título lo develará en redes sociales y espera que sea del agrado del público.

“Estamos muy contentos con el resultado de la canción, ya son 15 días de haberla estrenado y nos encontramos con comentarios (positivos) en las redes sociales, es un tema que ha recibido mucho apoyo y mucho cariño, tiene una mezcla de muchos sentimientos, es una letra de melancolía, pero también de gratitud por esa persona que ya no está ahí al lado, pero que quedan los mejores recuerdos, por eso dice: ‘No hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno’, hay que guardar ese recuerdo bonito”.

La música latina está en los primero lugares de popularidad, sobre todo la que hacen los colombianos, por lo que Fonseca se siente orgulloso de que su país sea actualmente el epicentro donde se crean los sonidos más populares, no solo los del urbano y el reggaetón, también el pop, el rock y la música alternativa.

“La verdad que nos emociona mucho lo que está pasando en la música latina en Colombia, para mí es como que la música es el apellido de mi país, la gente piensa en Colombia y piensa en música, eso para mí es muy importante y me siento orgulloso de ello. Esto es parte también porque no solo estamos en un género, estamos en varios, lo más importante de la música colombiana es la variedad de propuestas que hay”.

Fonseca se ha caracterizado por hacer música ecléctica, lo mismo hace vallenatos, que salsa, tropical, pop y hasta rock. “Es parte de lo que siempre me ha gustado hacer en mis discos, ir buscando distintos sonidos y géneros, me gusta reinventarme, ir haciendo cosas nuevas dentro de mi repertorio, es la curiosidad de estilos que antes no había trabajado en mi carrera, los estoy explorando y estoy muy contento con todo esto. Me gusta que la gente piensa en mi carrera y entienda que esto es algo que ha sido muy importante para mí”.

Con su más reciente sencillo, abraza los sonidos urbanos: “Lo que yo hago es tomar prestados los elementos de otros géneros, de la música urbana sobre todo me gustan los ritmos, porque es donde nos encontramos con la música que yo siempre he hecho, por eso es que entiendo también este mundo del urbano, ha sido una gran experiencia compartir con Cali y El Dandee, es una admiración mutua de hace muchos años, tenemos mucho tiempo de conocernos y por eso escogí esta canción también”.

Nominado al Grammy Latino

En noviembre será celebrada la edición número 19 del Grammy Latino, en la que, gracias a su tema “Simples corazones”, Fonseca está nominado en la categoría de Mejor canción tropical. “Esta es una categoría que ha significado mucho en mi carrera porque por ella gané mi primer Grammy Latino en 2006 con el sencillo ‘Te mando flores’ y hace tres años también con ‘Vine a buscarte’. Le tengo mucho cariño a esta terna y ahí estaremos presentes el 15 de noviembre en la ceremonia”.