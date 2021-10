“Finlandia” y la identidad muxe

Mostrar los desafíos que la comunidad muxe enfrenta fue el interés que llevó al cineasta jalisciense Horacio Alcalá a dirigir “Finlandia”, su ópera prima en largometraje con la que explora como estas mujeres oaxaqueñas defienden su identidad, tradiciones y su forma de relacionarse con la sociedad y los claroscuros del amor y la familia.

Horacio Alcalá, originario de Tepatitlán, comparte que tras conocer la existencia de las muxes, no dudó en visitar Oaxaca para conocerlas personalmente y adentrarse en su estilo de vida, sueños y retos que viven a diario ante una sociedad que progresivamente se abre al diálogo sobre las identidades culturales y sexuales; y tras quedar fascinado con estas historias de vida decidió llevarlas a la pantalla, teniendo como protagonistas a: Ángeles Cruz, Noé Hernández, Andrea Guash, Cuauhtli Jiménez, Érick Israel Consuelo, Graciela Orozco, Leonardo Alonso y Palemón Olmedo.

“Yo no sabía de la existencia de las muxes, un amigo me preguntó que por qué no hacía algo de la moda con un enfoque más humano, fue así cómo descubrí a las muxes y tres meses después ya estábamos con ellas, empapándonos de sus vidas e historias, y a partir de ahí desarrollamos el guion”.

A través de tres historias principales, Horacio Alcalá comenzó a entrelazar a sus personajes principales: tres muxes, que experimentan diversas circunstancias comunes respecto al rechazo familiar, social y prejuicios, pero también historias de amor que llegan hasta Finlandia, una de las tramas que da nombre al filme que está en competencia en el Premio Maguey y la selección oficial de Hecho en Jalisco.

“El punto principal era endiosarlas de alguna manera y mostrar al mundo su realidad con mucho respeto, porque tiene mensaje de tolerancia para toda nuestra sociedad”, indica en entrevista con EL INFORMADOR Horacio Alcalá, quien situó a la producción y filmación en diferentes puntos oaxaqueños, que permitieron a la película también reflejar la belleza, colorido y tradición de ese Estado y el entorno cotidiano de las muxes.

“Oaxaca es un sitio muy visual, colorido, bonito, en donde pusiéramos la cámara íbamos a tener una imagen interesante. Soy documentalista y ‘Finlandia’ es mi primera ficción y allí se ve algo de documental para descubrir a las muxes”, puntualiza el cineasta, al destacar otros recursos que se aplicaron al filme para redondear la historia.

“Hace más de 20 años dejé mi tierra con el sueño de convertirme en director de cine y ahora no solo el FICG está reconociendo mi trabajo, sino que está mostrando una realidad como las muxes a través de mi trabajo, veo un cambio en la sociedad con estos temas, veo una apertura, hemos sido testigo de esto”.

Lo que viene

Tras su estreno en el FICG, “Finlandia” se alista para emprender una ruta por festivales de Estados Unidos, Australia, Taiwán y Argentina; además, buscará llegar a salas comerciales. A la par, Horacio Alcalá ya trabaja en su siguiente proyecto, “Sobre las olas”, con guion de la también actriz Ángeles Cruz, que comenzará rodaje en 2022, en la región de Los Altos de Jalisco y Chapala.