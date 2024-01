Finalmente Matías Novoa habla sobre el bebé que espera con Michelle Renaud

Matías Novoa tiene motivos para festejar en doble ocasión, ya que no solo ha comenzado las grabaciones de la telenovela "Marea de pasiones", sino que también está a punto de experimentar la paternidad nuevamente, esta vez con su esposa Michelle Renaud

Finalmente y con una sonrisa en el rostro, el actor dio a conocer la razón por la que tanto él como Renaud decidieron esperar tanto tiempo para dar a conocer la noticia del embarazo; además compartió detalles de cómo están viviendo esta nueva etapa en su matrimonio.

"Llega una gran bendición. Nos habían preguntado y llegó el momento de contarle a todo el público que de repente se desespera, pero era el momento de nosotros, queríamos que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era el momento de informarlo porque Mich ya tiene su pancita, ya se le ve", dijo.

El actor también adelantó que el nuevo integrante de la familia nacerá en junio próximo y hasta reveló que muy probablemente será un varoncito.

Con el arranque de este nuevo proyecto, Matías no quiere perderse ni un solo detalle del embarazo de su esposa, es por ello que lo acompañará en las grabaciones, hasta que el bebé y los doctores se lo permitan:

"(Le dije) me va a tocar grabar mucho en la playa, pero las veces que puedas te vienes conmigo para compartir todo el proceso. Ya pensábamos tener un bebé, era algo que desde el principio hablamos; quería ser papá pronto y ella también", agregó

El chileno de 43 años también detalló que los primeros meses sufrió los achaques propios del embarazo, pues al igual que la actriz lo atacó el sueño y sobre todo los antojos.

"Tuve mucho sueño y antojos. Esto de que el papá no siente... sí se siente y mucho, yo como estoy pegado a Mich, me ha pasado todos los síntomas. Tenía antojos raros, como mucho chile; a mí sí me gustan las salsas y todo eso, pero no soy de comer jalapeño".

Novoa se siente bendecido por este bebé que llegará a completar la familia que ha formado junto a Axel, hijo que tuvo con la María José Magán, y Marcelo, primogénito de Renaud con Josué Alvarado.

YC