Filtran "Stupid Love", supuesta nueva canción de Lady Gaga

Lady Gaga fue víctima de los 'hackers" tras filtrarse un avance de lo que sería su nueva canción "Stupid Love".

La cantante de 33 años fue tendencia en las redes sociales después de que distintos usuarios compartieran el fragmento del material.

Con "Stupid Love" se trataría del regreso de Lady Gaga al pop después de siete años.

Aquí el supuesto single filtrado de Lady Gaga #StupidLove



*servicio comunitario*

Aunque hasta el momento no hay información del nuevo disco, Lady Gaga ha compartido tuits que ha emocionado a sus seguidores.

Fans han reaccionado e incluso han publicado memes por la filtración de "Stupid Love".

Ya estoy listo para hartar a todos mis compañeros de trabajo con #StupidLove ��

Gaga hablando con su equipo por la Filtración de #STUPIDLOVE

El nuevo disco de Lady Gaga es uno de los más esperados del año. Fans de la cantante están ansiosos por las sorpresas que traerá su sexto disco de estudio.

El 2019 fue importante para ella porque ganó el Oscar a Mejor canción, “Shallow”, de la película “A Star is Born” y el soundtrack de nuevo la colocó como una artista creativa y en tendencia después de que a sus últimos álbumes, “Joanne” y “Art Pop”, no les fue como ella esperaba. De hecho, en un tuit compartió que no recordaba “Art Pop”. Gaga también hizo una gira en Las Vegas y lanzó una línea de maquillaje.

JB