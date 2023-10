Fiestas de octubre 2023: Conoce los artistas que estarán gratis en la semana del 9 al 15

Las Fiestas de Octubre llevan una semana de su gran inicio y a su vez han llenado las expectativas de sus asistentes con la cartelera de este año. Durante sus primeros días se hicieron presentes Mi Banda El Mexicano de Germán Román y Lupillo Rivera en el Auditorio Benito Juárez.

Mientras que en el Palenque, sorprendieron con sus actuaciones Gabito Ballesteros, Carlos Rivera, Edith Márquez y los Tucanes de Tijuana.

Gracias a su versatilidad musical con la variedad de artistas que se presentan, Las Fiestas de Octubre siguen siendo el atractivo más esperado de cada año.

Si aún no has asistido o no sabes quiénes estarán esta semana, a continuación compartimos contigo la cartelera para el Auditorio con los shows gratuitos en la semana del 09 al 15 de octubre.

9 de octubre

Jesse y Joy

Si deseas disfrutar de la cercanía de tu artista favorito puedes acceder a los siguientes espacios:

Palco: $1000, VIP: $1000, Preferente: $750 o Plata: $500

10 de octubre

Motel

Recuerda que puedes acceder a espacios exclusivos con el siguiente costo:

Palco: $600, VIP: $600, Preferente: $400 o Plata: $250

11 de octubre

Premios de La Calle

Si quieres verlos más de cerca, compra tus boletos para:

Palco: $600 o Plata: $250

12 de octubre

Ramón Ayala

Disfruta la cercanía de tu artista favorito por solo:

$600 zona Plata, $1000 zona Preferente o $1400 en Palco

14 de octubre

Azucena la de Jalisco y la consentida de América Santanera

Disfruta de su cercanía en las siguientes zonas:

Palco: $600, Preferente: $400 o Plata: $250

15 de octubre

María Becerra

Baila con las canciones de la Nena de Argentina en la exclusividad que te ofrecen los siguientes espacios:

Plata: $600, Preferente: $1000 o en Palco: $1400

A los fans de la agrupación Reik, les reiteramos que la presentación que tenían programada para el próximo viernes 13 de octubre fue cancelada, para más información...

YC