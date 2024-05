Mañana, la cantante mexicana Edith Márquez se presenta en el Auditorio Telmex para celebrar por partida triple, pues estará en Guadalajara, una plaza a la que siente como su casa donde el público siempre la trata con cariño y respeto; además, conmemorará el Día de las Madres y también está de manteles largos celebrando 25 años de trayectoria artística, precisamente a través de su primer álbum “Frente a ti”, el cual le da nombre a esta gira actual. Este material lo publicó en 1998 y de él se desprenden éxitos como “Mírame” y “Mi error, mi fantasía”.

“Estoy feliz de poder regresar a un auditorio como el Telmex que es tan bonito y acogedor. Además, la gente es sumamente especial para mí, Guadalajara significa mucho en mi vida, siempre me han recibido con los brazos abiertos y yo siempre que voy entrego todo de mí, porque subirme a un escenario y más cuando se trata de esta ciudad, me hace muy feliz, me siento muy realizada de poder celebrar estos 25 años en Guadalajara”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

En cuanto a celebrar con las mamás en su día, Edith también se siente muy emocionada. Ella, además, es madre de dos varones que están conquistando sus sueños: “Es un día muy especial para las mamás que gracias a Dios todavía están con nosotros, pero también hay mamás que ya se nos adelantaron, así que este día yo se los dedico a ellas, a esas madres que se parten el alma en sacar adelante a sus hijos trabajando, dándoles siempre valores y un buen ejemplo. Además, las madres son lo más grande en nuestras vidas, así que con todo mi amor me siento triplemente bendecida”.

Edith es una mamá muy exitosa con una carrera por delante luego de cumplir estos primeros 25 años de carrera como solista: “Me siento orgullosa de lo que he logrado porque ha sido un camino que ha tenido de todo un poco, pero que al final del día yo veo para atrás, desde que inicié mi carrera como solista, y al día de hoy todo ha valido mucho la pena, pues el público es el que ha hecho posibles mis sueños de cuando yo empezaba y era una niña imaginándome pisar los escenarios frente a muchas personas que coreaban mis canciones; también, he notado que hay temas que me sorprende que la gente se sepa porque no han sido sencillos, pero las personas están empapadas de todas las canciones que he grabado a lo largo de mis 25 años en distintos discos”.

Justamente “Frente a ti”, su primer material, también dejó otros himnos generacionales como “Enamorada”, “Ya que voy a estar sin ti” y “Por hablarle de ti”: “Son canciones que significan mucho, que no fueron sencillos, pero que el público las reconoce y que evidentemente hay un crecimiento como artista y como persona llevado al escenario, justo ahí es donde se reflejan el tiempo y los años. Y me da mucho gusto estar de manteles largos en general en mi vida”.

Una vida en los escenarios

En estos 25 años, Edith recopila momentos inolvidables, de tristezas y de desafíos: “Alegrías han sido millones y tragos amargos también han sido algunos, porque muchas veces esta carrera implica mucho sacrificio, como el no poder estar al lado de la familia, en momentos difíciles de salud o de algún festejo, pero son parte de mi carrera. El hecho de subirme y cantar en el escenario para mí es una terapia, ahí se me olvida todo, durante las dos horas que yo canto, trato de disfrutar al máximo, sólo pensando en entregar lo mejor de mí”.

También refiere que ahora mismo se siente muy plena. “Estoy viviendo una etapa muy bonita, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a vivir, ahora mi carrera la gozo más porque mi esposo está al pie del cañón conmigo trabajando hombro con hombro y eso es algo que los dos soñábamos. Los tiempos de Dios son perfectos y éste era el momento justo para hacerlo en esta edad donde ya uno está totalmente maduro, donde nuestros hijos son adultos y están ahí también apoyándonos, eso es algo que me llena la vida de alegría”.

Finalmente, refiere Edith que durante todo este 2024 estará trabajando mucho, pues tiene un calendario de fechas de conciertos muy lleno. “En septiembre estaré grabando un nuevo proyecto musical que será sorpresa, es algo que he venido persiguiendo desde hace mucho tiempo, no se había dado, pero ya primero Dios, espero que salga antes de que se termine este año, por lo menos un tema. No quiero adelantarles nada para que sea sorpresa cuando salga”. Pero sí refiere que será un tema con mucha garra interpretativa, “eso es algo que me caracteriza a mí y que el público cautivo, el cual son mujeres en su mayoría, pues se identifican conmigo y con lo que yo he vivido, así que para mí es fundamental cantar estos temas que me caracterizan donde puedo sacar mi temperamento”.

Agéndalo

Cantará “Frente a ti”

Edith Márquez en concierto, mañana, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex

CT