Aunque la mayoría de la gente pensó que Lupillo Rivera sería el cierre estelar de la noche durante el primer día de actividades de Fiestas de Octubre, el cantante sorprendió a los tapatíos tomando el escenario poco antes de a las 20:30 horas armando tremenda fiesta ante un Auditorio Benito Juárez a reventar.

Lupillo, con su característico estilo festivo, lució un saco azul aunque el calor poco a poco comenzaba a gobernar ante los gritos del público, que aumentaron cuando el cantante tomó la botella de tequila y dio profundos tragos de la bebida más mexicana. Y aunque las intenciones, como suele hacerlo, era compartir su botella con los fans, la distancia del escenario al ruedo lo impidió, aunque eso no lo detuvo de ofrecer un par de shots a la primera fila de la prensa gráfica.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Hasta las 21:30 horas, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco señaló que 38 mil personas acudieron al primer día de actividades de la fiesta tapatía, jornada que lució tranquila tras dos años de pausa debido a la pandemia.

Desde el mediodía, las familias jaliscienses comenzaron a llegar a la tradicional sede del Auditorio Benito Juárez, que tan solo hace un par de semanas aún fungía como centro de vacunación con las dosis anti-COVID, dato que inmediatamente salió a relucir en los visitantes que recordaron como en solitario o en compañía de sus seres queridos acudieron como muestra de solidaridad para lograr que la contigencia sanitaria diera tregua y diversas actividades, como estas fiestas tapatías, pudieran regresar a la normalidad.

Aunque se esperaba un día caluroso, las primeras horas fueron llevaderas gracias a los oasis gastronómicos que poco a poco comenzaron a tomar vida entre los pasillos y pabellones de Fiestas de Octubre, ofreciendo los tradicionales sabores, colores y texturas de los emblemáticos tacos jaliscienses, huaraches de carne asada y salsas mexicanas, gorditas de nata al comal, así como refrescantes bebidas como el dulce jugo de caña y las micheladas.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Aunque la mayoría de puestos ya estaban más que listos para ofrecer diversidad de amenidades en ropa, calzado y accesorios de moda, algunos stands aun trabajaban en terminar su instalación y afinar su iluminación para parabienes ofertar otros servicios para los más pequeños del hogar con arenas de colores, maquillaje de fantasía y golosinas clásicas como los algodones de azúcar, gomitas, nieves de garrafa, waffles y frituras.

Para las 18:00 horas, Fiestas de Octubre ya mostraba su habitual estampa y bajo el lema de este año "Al Estilo Jalisco", el público ya estaba sumergido en la oferta de entretenimiento, especialmente en los juegos mecánicos que por mucho fueron los más buscados por los visitantes infantiles y juveniles. Este año, las atracciones que más afluencia tuvieron desde su arranque de operaciones fueron la montaña rusa, el carrusel, la rueda de la fortuna, las sillitas voladoras y los carritos chocones.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Listos para la parranda

Aunque resultó ser una falsa alarma, a las 18:30 horas los asistentes que ya rondaban el Auditorio Benito Juárez corrieron a ganar un buen lugar en la zona de gradas, luego de que el escenario del Foro Principal comenzó a iluminarse y una famosa voz saludó por el micrófono, resultando que Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio estaba haciendo su prueba de sonido para protagonizar el cierre de la primera jornada sonora, en la que también se esperaba con aplausos la llegada de Lupillo Rivera.

Tras las últimas pruebas de sonido y revisar que toda la tarima estuviera lista, el show musical comenzó su recorrido con Banda La Fugitiva, que entró en juego luego de que Chuyín Barajas canceló de último momento su participación, así también se sumaron otros exponentes como la agrupación La Indicada de cara al gran cierre de la noche.

Al finalizar su presentación en el Foro Principal de Fiestas de Octubre, Lupillo Rivera se reunió con la prensa tapatía para compartir su emoción por haber sido uno de los primeros artistas en regresar a este recinto tras la pandemia.

Lupillo señaló que entre sus planes se mantendrá de gira y ante la la idea de alistar algún proyecto en relación al aniversario luctuoso de su hermana Jenni Rivera, indicando que no suele preparar nada especial, por lo que si hay alguna propuesta en relación al legado de la llamada Diva de la Banda, por parte de sus sobrinos, no dudará en colaborar si se lo piden.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos que han hecho diversos empresarios sobre las posibilidades de ya no contratar a Grupo Firme por las cantidades de alcohol que consumen sus integrantes en el escenario, Lupillo consideró que sería un grave error no convocar a la que es una de las bandas más taquilleras y mediáticas del momento, pues también destacó que en términos económicos es de los exponentes que mayor ventas generan no sólo en localidades, también en venta de cerveza.