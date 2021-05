Fernando Noriega filma en Hollywood “The Caddy”

El actor mexicano Fernando Noriega está próximo a estrenar el cortometraje “The Caddy”, que recién terminó su proceso de posproducción: “Estamos con el anuncio de que empezará a transitar en los festivales de cine, también con la noticia de que este corto se convertirá en un largometraje. Ya se trabaja en eso”, comenta en entrevista con esta casa editorial.

La producción de la historia como película se hará en España. Para Noriega, esta oportunidad es importante: “Estoy feliz de ser parte del proyecto, no solo porque es una gran historia, sino que llega en un momento interesante en mi carrera. Llegó en esta pandemia, no pensaba que pisaría un foro o un set”.

La invitación al proyecto fue por parte de Jessica Caldrello, directora de casting de producciones como “La reina del sur”: “Todo se prestó perfecto para que se dieran las cosas. Manuel Vega, involucrado en la producción, protagoniza también la historia junto a Ron Perlman. Compartir crédito con ellos y ser dirigido por Gabriel Beristain, cinematógrafo y director mexicano ya establecido en Estados Unidos es genial. Mucho de su trabajo se puede ver en las películas de Marvel”.

Sobre la trama, donde interpreta a “Gilberto”, Fernando adelantó: “Retrata la complejidad de las acciones, de la mente humana en situaciones límites. Está ‘Enrique’, un diplomático que pierde su fortuna y tiene que ponerse a trabajar como caddy, ayudante en los juegos de golf. Trabaja para ‘Jerry’, un empresario de Estados Unidos, y decide secuestrarlo. No tiene mucha idea de cómo llevar a cabo el secuestro, por ello lleva a ‘Gilberto’, más experimentado en este tema. Ahí es el conflicto de los personajes. ‘Gilberto’ es pivote para que la situación empeore y se complique”.

Además de esta producción, Fernando Noriega está actualmente en “Qué le pasa a mi familia”, telenovela de Televisa. Al actor le agrada combinar diferentes tipos de proyectos: “Como contraste a ‘The Caddy’ estoy haciendo un melodrama, es un poco volver a mis inicios. Me gusta su complejidad, compartir con compañeros increíbles, trabajar con Diana Bracho es una delicia. Juan Osorio me dio toda la confianza para sacar el personaje adelante. Me siendo muy feliz, agradecido con los productores y escritores, que en todo momento me han arropado muy bien. Estamos felices de estar en el número uno de la aceptación de la gente”.

Desde 2009 Fernando ha estado en Los Ángeles, trabajando tanto en Estados Unidos como en México, como ahora con la telenovela. Sobre su percepción de la industria estadounidense y la inclusión de artistas mexicanos y latinoamericanos, Noriega nos platicó: “Creo que la industria sí se ha seguido abriendo. Muchos actores latinos han abierto brecha en tratar de mejorar, hacer ver a los latinos de otra manera. Ha sido una lucha complicada, que dejen de ponernos en un estereotipo y que no salgamos de allí. El momento es interesante, empiezan a ver que el mercado latino suma bastante a la audiencia. Traer actores reconocidos en otros mercados suma a tener un público que tal vez no veían tan importante”.

Trabajar en Estados Unidos durante la pandemia también fue peculiar: “En ‘The Caddy’ fue toda una odisea hacer el corto, se hizo en tres días en Los Ángeles. Nos agarró en uno de los picos más peligrosos en la pandemia. Ver en Hollywood cómo resolvían la situación, cómo nos cuidaban, fue interesante. Se dividieron los equipos de trabajo en A, B, C, y no podíamos cruzarnos en el mismo lugar. Fue interesante ver la experiencia de logística”.