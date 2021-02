Fernanda Castillo publica imagen amamantando a su bebé

Fernanda Castillo disfruta de uno de los momentos más especiales que brinda la maternidad: amamantar al bebé. La actriz compartió con sus seguidores este instante tan especial luego de haber pasado días complicados en el hospital.

Hace unos días, y luego del nacimiento de su hijo, Fernanda tuvo que ser hospitalizada de emergencia por una severa complicación tardía de post parto.

La actriz posteó entonces un mensaje en el que agradeció las muestras de cariño y apoyo de sus fans.

Aunque la actriz y su pareja, el también actor Erik Hayser, no dieron más detalles de lo ocurrido, ella ya se encuentra en casa disfrutando del pequeño Liam.

En su cuenta de Instagram posteó una bella imagen en la que aparece amamantando a su bebé, y detalla de lo complejo que es, sin olvidar lo hermoso y mágico del momento íntimo entre madre e hijo.

Castillo reconoció que en los momentos más difíciles, desde que nació su hijo, su motivación para salir adelante ha sido justamente alimentar a su bebé.

"Había escuchado tantas cosas sobre las dificultades de la lactancia que tenía mucho miedo de como sería mi proceso. Es verdad, es un reto enorme que cada madre debe decidir como afrontar. Implica sacrificio, a veces dolor, lidiar con la frustración, con el cambio, pero también te da la oportunidad de aprender a escucharte, a escuchar lo que cada mujer y su bebe necesitan para estar bien, aprender a fluir o a soltar cuando las cosas no suceden como pensabas, a aceptar y venerar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer, pero sobre todo, a mi me ha dado el regalo de conectar con mi bebe y conmigo misma de una manera muy profunda mientras lo alimento. En los momentos mas difíciles desde que nació Liam, el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante. Gracias @vialactancia por apoyarme en este camino. A todas las madres que están pasando por este complejo y a la vez maravilloso proceso: En lo que vives y en lo que sientes, no estas sola.! Esta difícil pero podemos! #lactanciamaterna".

INSTAGRAM / fernandacga

