Fela Domínguez enamora al público en el estreno de "José el soñador"

El estreno de "José el soñador" con Carlos Rivera como estrella del musical fue todo un éxito, y Fela Domínguez fue la sorpresa de la noche, al conquistar al público con su carisma y potente voz, virtudes que explotó al interpretar el personaje de la Narradora y que le mereció un prolongado aplauso durante el segundo acto.

"No he parado de llorar, estoy todavía temblando, la noche que vivimos hoy fue mágica, la energía que se sintió hoy en el escenario no la había sentido nunca en mi vida", expresó Fela Domínguez al bajar del escenario.