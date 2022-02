Fernanda Castillo regresa a los musicales

Mediante un comunicado de prensa se avisó que las productoras Ola Ke Ase y Playhouse Entertainment han fichado a Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaaf y César Enríquez como protagonistas de “Siete Veces Adiós”, un musical original de Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez. Este tendrá funciones en la Ciudad de México.

INSTAGRAM/@sietevecesadios

“Siete veces adiós” es una válvula de escape para el artista enamorado, un homenaje sobre cómo el amor ha creado las más bellas canciones y nos ha acompañado a lo largo de nuestras ilusiones y decepciones, mientras intenta hacer una radiografía de las relaciones en el siglo XXI.

La obra está escrita desde la esperanza de lo desolador, desde la búsqueda de la bondad en la mentira y la nostalgia como motor para el cambio. Un musical atípico que al igual que el amor mismo solo intenta recordarnos que estamos vivos y que amar es un salto al vacío que siempre vale la pena, aunque salgamos lastimados.

“Siete veces adiós” es un musical atípico, en donde los tres personajes principales no interpretan las canciones, si no son cantadas por el resto del elenco. Es la obra perfecta para los que aman los musicales y para los que no les gustan los musicales.

La historia es contada por “Lamore”, una personificación del amor que nos representa a todos, es quien narra nuestra historia haciendo la conexión entre la historia de amor y los músicos quienes se inspiran en esta pareja para crear sus canciones.

INSTAGRAM/@sietevecesadios

“Siete veces adiós", será dirigida por Alan Estrada, que junto a Ola Ke Ase y Playhouse Entertainment reunieron a un gran equipo creativo que serán los encargados de que este proyecto sea una realidad. La escenografía estará a cargo del reconocido, Jorge Ballina; la iluminación por Félix Arroyo; Diego Vega es el encargado de la coreografía, Luis Roberto Orozco será el diseñador de vestuario y Gonzálo Peniche el diseño de audio.

“Esto no sería posible si no fuera gracias a Stella Artois, el principal patrocinador de ‘Siete veces adiós’ y el cómplice que acompaña a nuestros protagonistas al inicio de esta travesía musical, porque una gran historia se puede hacer más especial cuando comienza con una Stella Artois, una invitación a crear momentos extraordinarios que celebren ese vínculo tan especial con los nuestros”, refiere el comunicado.

INSTAGRAM/@sietevecesadios

Esta etapa previa al estreno, comienza con el lanzamiento de la canción y video de “El Amor Es Un Invento” , interpretada por parte del elenco de la obra: Diego Medel, Mónica Campos, Esván Lemus, Alba Messa, Lucía Covarrubias y Andrés Saráchaga. El video fue grabado en la que será su casa a partir de marzo: el Nuevo Teatro Ramíro Jiménez. Las funciones comienzan el 18 de marzo.

AF