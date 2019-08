Fans mexicanos se desvelan por Brad Pitt

A Oswaldo Gutiérrez, uno de los fans de Brad Pitt, no le gustó la nueva película protagonizada por su ídolo, "Érase una vez en... Hollywood".

Sin embargo, eso no le importó a la hora de decidir viajar, desde Celaya, Guanajuato hacia la Ciudad de México, con tal de conocer al artista.

"Ya la vi en piratona, está en Internet, pero no me gustó mucho que digamos, no es lo que yo esperaba", se sincera mientras espera que den el acceso a la alfombra roja en la que Pitt será protagonista la tarde de este lunes.

"Tarantino es un director muy especial que no toda la gente lo digiere entonces yo son pocas las películas que digiero de él", comenta.

El fan explica que vio la película el fin de semana y más que disfrutarla se empezó a quedar dormido a la mitad… pero ahora es el primero en la fila en la que decenas de admiradores esperan con fotografías, pósters y fundas de películas para que Pitt las firme.

Entre el ruido de la gente que se va impacientando Oswaldo comparte que llegó desde las 02:00 de la mañana al lugar. Afuera estaba lloviendo y tuvo que esperar hasta las 05:00 horas para entrar.

"Soy fan de Brad Pitt; por eso vine, porque va a ser difícil agarrarlo en otra oportunidad. Él es bien difícil de que lo veas, más porque ahorita no tiene películas, su tiempo fue en los 80, 90, pero ya después bajó un poquito su popularidad", comparte.

"Ahora o nunca, es la única oportunidad que tengo, a ver si ojalá una foto, es por lo único que vengo realmente, no soy mucho de firmas", dice.

Pero no es el único pues a unos metros en otra de las filas un grupo de fans, con sombrero en mano en el que se lee "Brad", se dedican a organizar a los que llegan para que el artista vea que sus seguidores mexicanos saben comportarse.

"Sí hay que hacer sacrificios a veces para estar al frente", comenta otro fan mientras su compañera les pinta números en las manos a los que se van sumando a la espera.

¡Un verdadero deleite! Brad Pitt está en México para presentar 'Once Upon a Time Un Hollywood' junto a Quentin Tarantino y estamos ENCANTADOS ❤️ ¡Guapísimo como siempre! ���� #BradPitt (Video: Quién) #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/Yb9qqF0qjo — Quién (@Quien) August 13, 2019

El soundtrack de la nueva película de Quentin Tarantino ya suena dentro de las instalaciones de Plaza Toreo Parque Central en Naucalpan, donde en unas horas se realizará la alfombra roja y premier de "Había una vez en... Hollywood".

Cientos de fans están a la espera de ver a Pitt mientras que otros como Tonatiuh la noticia de que el director había cancelado su visita le llegó en la fila de espera, pero eso no fue suficiente para bajar los ánimos del evento.

Entre los asistentes, en su mayoría jóvenes saltan playeras de cintas como "Kill Bill" y carteles de otras como "Unglorious bastards", también letreros como: "Brad, he esperado 28 años para conocerte".

De acuerdo con la organización, Brad Pitt arribará a la alfombra planeada para comenzar en estos momentos previa a la función en la que se proyectará la cinta protagonizada por Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, entre otros.

jb