Famosos y cancelados

El mundo está cambiando y las personas parecen tener cada vez más claro las situaciones indignantes e intolerables, al punto de “cancelar” cada año a distintas celebridades sin importar que tan respetadas o queridas hayan sido en el pasado, para colocarlas bajo el juicio virtual y publico de las redes sociales, con una sentencia casí siempre definitiva de rechazo general, que condiciona el futuro de la carrera e imagen del afectado.

Hace unas semanas surgió el más reciente, luego de que la Academia vetara de las ceremonias de los Oscar, por diez años, a Will Smith por el también célebre golpe que propinó a Chris Rock durante la pasada ceremonia.

La lista previa es larga y diversa, desde reconocidos escritores como J.K. Rowling, cuya saga de novelas de Harry Potter le han dado fama internacional, hasta antiguos personajes de dibujos animados como Pepe LePew, cuyas faltas no habían sido reprochadas hasta hace muy poco.

El año 2017, en plena ola del #MeToo en Hollywood, tras los señalamientos en contra del productor, Harvey Wenstein, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haber abusado sexualmente de él cuando aún era menor, durante una fiesta en los años ochenta.

El actor aseguró que no recordaba lo ocurrido por culpa del alcohol. Sin embargo, 15 hombres más hicieron acusaciones que iban desde acoso sexual en el trabajo hasta violación.

Spacey fue despedido de la serie que protagonizaba, House of Cards, y en Todo el dinero del mundo, película que ya había rodado, por lo que el director Ridley Scott regrabó todas sus escenas sustituyéndolo por Christopher Plummer. El caso de Rapp está pendiente de resolución.

En junio de 2020, J. K. Rowling publicó un tuit en el que cuestionaba la expresión “persona menstruante” en vez de la palabra “mujer”.

“Si el sexo no es real, no hay atracción por personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo les quita la capacidad a muchos de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad” añadió.