Familiares de Xavier Ortiz buscan aclarar detonantes de la muerte del ex Garibaldi

Con la intención de aclarar los rumores sobre la muerte del cantante y actor, Xavier Ortiz, su hermano Rafael Ortiz habló ante los medios de comunicación para explicar cómo es que su familia se ha sentido al respecto y cómo avanzan las indagatorias para esclarecer las posibles causas que motivaron al ex integrante de la agrupación Garibaldi para acabar con su vida.

En compañía de su esposa, Maureen, y su hijo Patrick Ortiz, Rafael Ortiz recordó a su hermano como un ser alegre y siempre dispuesto a emprender proyectos que lo apasionaran. Señaló que, si bien no ha prestado atención a toda la ola de rumores que se enfocan sobre un posible cuadro depresivo de su hermano, puntualizó que su intención es rescatar y siempre recordar la mejor versión de Xavier y su entrega absoluta a los escenarios.

"Que le fue fue mal en los negocios, también le fue mal, confiaba mucho en las personas, no le salieron las cosas cómo él quería, se desesperaba un poco, y siempre tuvo el apoyo de todos sus hermanos. Éramos los primeros en enterarnos de todos sus éxitos y fracasos", expresó Rafael Ortiz al detallar que ya analizan cuáles son los pendientes y preocupaciones con las que lidiaba Xavier Ortiz.

Rafael Ortiz detalló que tiene en su poder el teléfono móvil de Xavier y conforme sea posible acceder a su contenido, la familia tratará de encontrar pistas que indiquen cuál era realmente la situación por la que atravesaba el cantante y si hubo en específico alguna llamada o conversación que lo inquietara y fuera el detonante para su abrupto fallecimiento.

"Hay una carpeta de investigación, hay que esclarecer muchas cosas, está en proceso. Yo recuperé un celular de él, que lo estamos investigando también para ver qué fue lo que detonó, porque al parecer fue eso, un detonante de una llamada telefónica. En cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren en esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya si no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias".

Añadió que hasta el momento el diputado Sergio Mayer, ex colega y amigo de Xavier, no ha tenido mayor acercamiento con la familia desde que el también diputado viajó a Guadalajara para acompañar a sus deudos en los servicios funerarios, así como de ninguno otro ex integrante de Garibaldi que de manera directa hayan buscado un charla directa.

Recordó que uno de los proyectos que más ilusionaba a Xavier era el reencuentro con los integrantes originales de Garibaldi y que no se pudo realizar por diferencias de conceptos con otros compañeros como Charly López.

