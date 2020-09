Los sueños rotos de Xavier Ortiz

La muerte de Xavier Ortiz aturde todavía a la escena artística, por su calidad humana y los mil rostros que mostró sobre la escena. Mariana Deepe, amiga del cantante, confirmó que problemas emocionales y económicos se combinaron para causarle una profunda depresión al cantante, quien se quitó la vida este lunes 7 de septiembre.

De acuerdo al portal “Suelta la sopa”, oficiales que encontraron el cuerpo de Ortiz en su domicilio —en la colonia Providencia—, señalaron que en el lugar no encontraron ningún mensaje póstumo o una carta. "Tampoco se apreció a simple vista ningún tipo de droga o bebida alcoholica”. El cantante se encontraba separado de Carisa León desde hace dos años, con quien procreó a un niño de 8 años.

El primero en dar a conocer la muerte de Ortiz fue Sergio Mayer, vía redes sociales. El ex Garibaldi —quien ayer estuvo en Guadalajara para ayudar a la familia del finado a reclamar el cuerpo—, lamentó que la hermana de Xavier hubiera ventilado vía redes sociales que su muerte fue por suicidio, un detalle que él había tratado de no tocar públicamente: “Me parece muy lamentable, triste y desafortunado. Una total falta de empatía tremenda. Me molestó mucho leerlo (en Twitter)”.

El también diputado por Morena llamó a los medios reunidos en el exterior del Servicio Médico Forense a “ser respetuosos con la información, por la memoria de Xavier y por supuesto de su hijo, que tiene 8 años. Muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, espero lo entiendan”.

Mayer definió a Xavier Ortiz como un hombre con emociones a “flor de piel”: “Una persona muy aprensiva, muy emotiva, de repente hasta nos reíamos porque lloraba muy fácil. Siempre fue un hombre con sentimientos muy hermosos, preocupado por todo”.

Una de las últimas personas en recibir un mensaje del fallecido fue Carmen Salinas, quien trabajó con él en “Aventurera” en 2004, cuando Xavier interpretó el papel de la Bugambilia, expresó que se sentía “muy triste porque no puedo creer todavía que esté muerto. Todavía el miércoles me mandó una WhatsApp donde me dice, ‘manina, la extraño mucho ¿cómo está?’ y me pidió que le grabara un anuncio para una fundación para ayudar a niños enfermos de COVID-19. No puedo concebirlo que ya no esté”.

JL