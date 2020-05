Fallece el mago Krotani por complicaciones tras una caída

El mago Krotani, patriarca de una familia importante de magos, entre los que destaca Ary Sandy, falleció la madrugada de hoy, a los 91 años, derivado de complicaciones que tuvo tras una caída por lo que fue operado de la cadera, hace unas semanas.

"Todo se desencadenó a raíz de la caída que tuvo hace unas semanas, que lo operaron y de ahí ya comenzaron las complicaciones, que es muy común a la edad de mi papá, de vías urinarias, de oxigenación, de la depresión y todo lo que conlleva esto, ya tenía días que estaba prácticamente perdido mentalmente, ya estaba ido", comentó a Notimex, el también mago Ary Sandy.

Su hijo compartió que el diagnóstico que tenía su padre era muy complicado y que dentro de todo, agradece que no haya sufrido más. "De hecho hablé con el doctor y me dijo que podía ser una agonía de meses y que estaría en estado vegetativo. Qué bueno que no fue así y pues ya descansó, fue lo mejor para él, porque iba a tener una agonía larga", expresó.

"Estuvo internado como una semana y precisamente ayer cumplió 15 días de que lo lleve a la casa y pues anoche se puso mal y en la madrugada falleció", explicó.

En cuanto a los servicios funerarios Ary Sandy comentó que en este momento es un proceso complicado y que aún no sabía que procedería.

"De hecho no sabemos ni qué vamos a hacer. Estamos haciendo los trámites de la funeraria, pero no sabemos si le vamos a hacer velorio cerrado con las personas que permitan o no, eso lo tengo que platicar con mis hermanos, para ver qué es lo que vamos a decidir", dijo.

Alfredo Sandoval Cámara es el nombre real de El mago Krotani, nació en Mérida, Yucatan, el 29 de agosto de 1929. Tuvo cuatro hermanos. Era el más grande del segundo matrimonio de su padre.

En Mérida perteneció a una familia adinerada, al morir el padre, él se queda al mando del negocio, pero quiebra, razón por la cual decide venir a la capital con sus cinco hijos.

Aquí se dedica a vender magia en las calles, después de un tiempo se hace de amigos en la radio y la televisora y entró al medio artístico. Su carrera como mago fue de casi 55 años, de hecho, cuando cumplió medio siglo, fue objeto de varios homenajes en toda la República mexicana.

Heredó el amor a la magia a sus hijos y nietos, como Ary Sandy, Rolando, Mich, Riken, entre otros miembros de la familia.

