Fallece Álex Lequio, hijo de la actriz Ana Obregón

Álex Lequio, el hijo de la actriz y presentadora española Ana Obregón y Alessandro Lequio, falleció hoy miércoles en un hospital de Barcelona (noreste de España), a los 27 años, después de dos años de batalla contra el cáncer.

Según publica la revista del corazón "¡Hola!" en su edición digital, el joven estaba ingresado desde hace un mes en un hospital de Barcelona, donde seguía un nuevo tratamiento contra su enfermedad.

"Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú”

En marzo de 2018 fue cuando llegó el diagnostico y se trasladó para tratar la enfermedad a Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde permaneció ingresado seis meses.

El joven siguió al frente de la empresa de márketing digital que había creado, a pesar del tratamiento. “Yo no voy a cambiar de camino, voy a seguir mi camino, pero voy a tener que esforzarme un poco más o andar con un poco más de esfuerzo para poder seguir a la misma velocidad”, comentó a la revista que ha seguido sus pasos desde que era niño.

En sus redes sociales se definía como: Emprendedor, inconformista, en muchos frentes #agradecido.

La atención hacia su hijo fue la prioridad de la presentadora, que tenía previsto volver al teatro con la función "Falso Directo", junto a Antoni Ferreño. Un estreno que pospuso "hasta que ella lo decida. La esperamos con los brazos abiertos. LO PRIMERO ES LO PRIMERO", escribió el actor en sus redes sociales.

Ana Obregón manifestó en más de una ocasión que el trabajo y la familia eran sus ejes, y que durante este tiempo de preocupación por la salud de su hijo, este le había dado "una lección de vida y me ha enseñado que es un honor ser su madre”.

"Se apagó mi vida”: Ana Obregón

Es lo que escribió la actriz a través de sus redes sociales tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, a los 27 años, después de dos años de lucha contra el cáncer.

El mensaje de Ana Obregón, junto a una fotografía en la que aparece con su hijo, ha recibido innumerables muestras de consuelo, ánimo y apoyo.

La presentadora siempre confesó su deseo de ser madre y con la llegada de Aless, hijo de Alessandro Lequio, vio cumplido su sueño.

Ana Obregón y su hijo mantenían una relación estrecha y de confianza. En más de una ocasión él comentó que sus padres eran sus mejores amigos y la actriz no perdía ocasión de comentar lo "orgullosa" que se sentía de su hijo por sus buenas notas y su forma de ser.

Cuando se graduó en Estados Unidos comentó en la revista ¡Hola!: “Ver hecho todo un hombre con su toga y con su diploma, al niño rubito y de pelo rizado, siempre tan responsable y tan bueno, que nunca me dio guerra alguna, me ha traído infinidad de imborrables recuerdos”.

A pesar de los rifi rafes del pasado entre Antonia dell Atte -ex mujer de Alessandro Lequio- y Ana Obregón, la modelo italiana mostró su triste pesar, en las redes sociales, por el adiós inesperado de Aless Lequio donde junto a una imagen de la Virgen de Fátima envió el pésame a sus padres.

"Madre de todas las Madres -dice- acoges en tus brazos Alex hermano de mí hijo Clemente! Y no nos abandones , sobretodo a su madre Ana y su padre Alessandro... Como plomo es el cielo ahora, cuánto Dolor y cuántas penas y sufrimientos, no te abandonará nunca y te protegerá allí donde estarás.. Descansa en Paz , bellissimo Alex".

En su cuenta de Instagram, su hermano mayor Clemente, fruto del matrimonio entre Antonia dell Atte y Alessandro Lequio, mostró una fotografía de una reunión entre su padre, su hermano, y Ana Obregón a la que añade un cálido mensaje en el que expresa el tremendo dolor que siente por la pérdida de su hermano.

“Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Tequiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

El vínculo de Aless con su prima Celia siempre ha sido muy grande. A ella es a la que dedicó, hace cuatro semanas, su último mensaje en las redes: "On and on, through eternity, we will shine together #fight #fight #fight" (Hasta la eternidad brillaremos juntos #lucha #lucha #lucha)".

Los dos jóvenes se criaron juntos y justo ayer ella manifestaba al conocer la noticia todo su dolor, mientras describía sus planes futuros y aventuras con su primo.

"Nunca había sentido tanto dolor. Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio. Es raro, te acabas de ir pero siento tu energía conmigo como si estuvieras sentado a mi lado como todos esos viernes en tu casa" (...), añadió.

