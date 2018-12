Fallece a los 63 años Pete Shelley, fundador del grupo Buzzcocks

El cantante Pete Shelley, vocalista de la banda punk Buzzcocks, falleció a la edad de 63 años en Estonia, lugar donde había establecido su residencia, aparentemente de un ataque al corazón, según informó su hermano Gary McNeish en las redes sociales.

"Esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer, es decirte que mi hermano Pete Shelley tuvo un ataque al corazón esta mañana y falleció", indicó McNeish en su cuenta de Facebook.

Shelley formó junto a Howard Devoto en 1976 la banda Buzzcocks, uno de los grupos fundamentales del punto rock británico. En 1978 publicaron su primer album "Another Music In a Different Kitchen.

El grupo se separó en 1981 y a partir de ese momento Pete Shelley se centró en su carrera como solista.

