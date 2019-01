Fab Four y Festival Roxy alistan homenaje a The Beatles

A poco más de un mes de una nueva edición del Festival Roxy Guadalajara, platicamos con el conjunto encargado del homenaje, que esta vez será al cuarteto de Liverpool. The Fab Four es el nombre del grupo tributo a The Beatles, un ensamble que ha cautivado al público por su manera de tocar y la producción de sus shows, donde los integrantes buscan asemejarse en apariencia y vestuario a John, Paul, George y Ringo.

Vía telefónica, el músico Ron McNeil, quien toca la guitarra, teclados y canta las partes de John Lennon, nos adelantó sobre el repertorio que interpretarán: “Tocaremos de las mejores canciones de The Beatles. Es curioso, porque tienen tantos buenos temas que si quisiéramos tocarlos todos, estaríamos varias semanas. Tocas algunas de las más famosas y un par de rarezas. Siempre es divertido tocarlas frente al público”.

Con un repertorio que suma más de 200 piezas, resulta complicado seleccionar un setlist que refleje la totalidad del talento de los Lennon, McCartney, Harrison y Starr: “Es difícil elegir entre tantas, pero escogemos las que más tienen impacto, las que han sido más importantes. En su primera etapa eran sólo una banda de cuatro instrumentos: dos guitarras, bajo y batería. Es relativamente fácil de interpretar, pero conforme crecieron tuvieron una evolución y resultó difícil tocarlas en vivo”.

En el escenario, los originarios de Los Ángeles siempre han sido cuatro, pues aunque podrían sumar otros músicos para facilitar la puesta en escena del sonido, han decidido apegarse a la alineación. Para solucionar algunas canciones del repertorio tardío de The Beatles han buscado varios trucos: “Hemos arreglado algunas canciones para tocarlas con cuatro músicos. No hay otro ‘beatle’ en el escenario con nosotros. Algunos arreglos, como las trompetas, se tocan desde los teclados. Queremos sonar exactamente como en el disco”.

Una particularidad de la historia de los Beatles es que dejaron de dar conciertos a mitad de su carrera, por lo que The Fab Four interpreta canciones que The Beatles nunca presentaron en vivo: “Sólo estuvieron de gira hasta 1966: cualquier cosa después del disco de ‘Revolver’ no la tocaron en vivo. Es entretenido sacar esas canciones, como ‘Strawberry Fields Forever’ o ‘A Day in the Life’. Ellos ni siquiera trataron de tocar esas canciones en vivo, ya eran sólo un grupo que hacía disco”.

Camino y fidelidad

Del origen de los Fab Four, Ron platicó la anécdota: “Conocí a Ardy Sarraf, quien interpreta a Paul McCartney, en una convención sobre The Beatles en Los Ángeles. Estaba tocando con su banda una canción de McCartney. No pude creerlo, sonaba exactamente a Paul. Pensé que habría algún truco para que así fuera, no sabía cómo lo hacía, pero sonaba exactamente igual. Años después comenzamos la banda, empezamos en el Sur de California tocando en bares, después empezamos a crecer, al punto de que ya ganamos un Emmy. Ha sido un largo camino, pero muy divertido”.

Ardy, bajista y pianista que encarna a Paul, también toca como zurdo, aunque no lo es: “Tocaba la guitarra como cualquier diestro, pero para los shows aprendió a tocar el bajo, y con la mano derecha en los trastes, para el look. Ponemos mucha atención a esos detalles. Por eso también para el sonido todos tocan algo más en los teclados, para acercarnos también lo más posible a cómo suenan sus canciones en los discos”, dijo el músico.

Para Ron hay muchos momentos mágicos durante los conciertos. Entre ellos, resaltó tres canciones a lo largo de sus presentaciones: “Al comienzo del concierto me gusta mucho ‘Michelle’, a la mitad está ‘A Day in the Life’, y hacia el final incluimos una canción de John Lennon, ‘Imagine’. Fue mi idea, y sé que no es una canción de The Beatles, es de Lennon, pero significa muchísimo, expresa su mensaje de amor y paz que quiso llevar por el mundo”.

Imperdible

The Fab Four en el Festival Roxy Guadalajara, 23 de febrero en Terraza Vallarta. Otros grupos en el cartel del festival son Live, Stone Temple Pilots, Soul Asylum, Troker, Bush, Future Islands, Nacha Pop, Cobra Kai, Les Deuxluxes y Fémina.