Expulsan del estadio a Eugenio Derbez

Los agentes de seguridad en el Mundial de Rusia no se andan con medias tintas y las bromas de Eugenio Derbez junto con su hijo Vadhir no fueron bien recibidas ayer. Fue durante el partido Alemania vs. México en el estadio Luzhniki, que el comediante mexicano intentó hacer de las suyas. Eugenio se caracterizó de “Barnaby” y retó a Vadhir a bajarse los pantalones frente a la tribuna –y cumplió-; mientras que Eugenio tenía que interrumpir un programa en vivo. Fue así que llegaron al foro de Telemundo donde estaban Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo. Mientras bromeaban, un elemento de seguridad entró para sacar a “Barnaby” del foro; sin embargo, Gurwitz pidió al agente que no tocara a Derbez, a lo cual accedió, pero Derbez decidió bromear con el agente y tras dar una vuelta en el set, el comediante fue sujetado de la cintura y sacado a la fuerza de la zona de medios.

Mientras tanto, Vadhir grabó lo sucedido. Al final, Derbez compartió el video en Twitter con el siguiente comentario: “Si nos han estado siguiendo a @vadhirderbez y a mí en redes sociales, saben q hemos estado haciendo retos en Rusia. Este fue antes del partido de Méx. Empezó divertido, pero terminó mal. Los de seguridad no entienden bromas #CasiAcaboEnLaCarcel #SiYaSabenComoMePongoParaQueMeInvitan”.