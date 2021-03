Pese a tener todo el apoyo de su hermano, Aristeo Cázares no pudo mantenerse en la competencia de “Exatlón México” rumbo a la final de “Titanes vs Héroes”.

Por fin voy a ver a mi familia

En la semana 28 del reality, Aristeo se enfrentaría a sus compañeros de “Titanes” Heliud Pulido y “Pato” Araujo con una sola vida frente a las tres de cada uno de ellos; el atleta rechazó usar su medalla para una vida adicional.

Durante el circuito Aristeo parecía mantener un rendimiento similar al de “Pato” Araujo; sin embargo, la puntería del capitán de “Titanes” fue más efectiva y dejó fuera a su compañero.

Exatlón México: Aristeo se despide de la competencia

Tras la derrota de Aristeo, el equipo rojo se mantuvo optimista y acompañó a su compañero en su despedida. “Por fin voy a ver a mi familia”, dijo Aristeo tras reunirse con “Titanes”.

“Me siento pleno porque parte de la vida, además de victorias, son derrotas (...) En mi familia he recibido una increíble educación, valores que me han mantenido como una persona íntegra. He aprendido de personas aquí. En mi familia crecimos con la educación de que hagas lo que hagas, aunque no te beneficie haz lo correcto”, dijo Aristeo frente a sus compañeros. “Me voy de aquí después de malos ratos, de momentos dolorosos”.

Cázares, parkourero de 24 años, agregó que sus seguidores fueron parte esencial de su inspiración en “Exatlón México”, por lo que agradeció a quienes están del otro lado de la pantalla.

Rosique ofreció su clásico discurso de despedida, donde destacó a Cázares como uno de los más rápidos de la competencia. “Aristeo se va con una espada de gran poder para hacer el bien”, dijo.

Exatlón México: Ernesto Cázares se une al dolor de su hermano

Es un honor y un orgullo ser tu hermano

A través de redes sociales, Ernersto Cázares, hermano de Aristeo, compartió una serie de fotografías junto a su hermano para despedirlo de las playas de “Exatlón México”.

“Para mí es un honor y un orgullo ser tu hermano”, escribió Ernesto. “El poder decir que luché a tu lado y derramé sangre junto a i es el regalo más grande que me ha dado Dios”.

Hay que recordar que Ernesto salió hace algunas semanas de “Exatlón México”; formaba parte del equipo “Héroes” y éste siempre mostró su apoyo a Aristeo, pese a ser del equipo rival.

Exatlón México: ¿quiénes aún compiten rumbo a la final?

Pese a la salida de Aristeo, “Titanes” todavía tiene una ventaja frente a sus rivales “Héroes” para la gran final de la próxima semana.

A continuación quienes aún compiten en “Exatlón”

“Titanes”

Jazmín Hernández Heliud Pulido Mati Ávarez “Pato” Araujo” Zuikey Rodríguez

“Héroes”

Dan Noyola Christian Anguiano Casandra Ascencio Evelyn Guijarro

AC