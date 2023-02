Evangeline Lilly es arrastrada al Reino Cuántico

Esta semana regresaron a la pantalla grande Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas con la cinta “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, el filme que es el encargado de dar el banderazo de salida a la fase cinco de la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel. En entrevista, Evangeline Lilly (“Hope Van Dyne” y “Wasp”) nos adentra a esta aventura y a su personaje.

—¿Cómo evolucionó “Hope” en el transcurso de estas películas?

—“Hope” comenzó siendo una mujer aislada, fría y distante que había sufrido tanto en la niñez que no se permitía tener intimidad en las relaciones. Ahora, reparó la relación con su padre, trajo de vuelta a su madre del Reino cuántico y se enamoró perdidamente de “Scott Lang”. Son un dúo dinámico, una pareja de superhéroes. Y además de eso, prácticamente adoptó a la hija de “Scott”, “Cassie”, y está revitalizando Pym Tech, usándolo para mejorar el mundo.

Cada vez que vuelvo a interpretar a “Hope” tengo que volver a inventarla. Tengo que descubrir quién es ella ahora, qué aspecto tiene y cómo hacer para asegurarme de que no parezca una persona totalmente diferente. Tiene que haber un hilo conductor y se tiene que ver y sentir que se trata de “Hope”. En la primera película, ella estaba siempre de mal humor y tenía una actitud un poco desagradable. En la segunda película, sentí que tenía que dejar esa actitud porque ella estaba mucho mejor. Y para esta tercera entrega, su evolución es más interna, pues deberá resolver los misterios que rodean a su mamá.

—¿Cómo describirías el Reino Cuántico?

—Estamos en nuestra realidad estándar durante los primeros 15-20 minutos de la película y luego la familia es arrastrada al Reino Cuántico. A diferencia de las veces anteriores, en las que íbamos intencionalmente, esta vez hay una fuerza exterior que nos arrastra hacia él, que es doblemente aterrador porque estamos yendo a lo desconocido a manos de una fuerza de la que no tenemos control, y esa fuerza resulta ser un villano formidable.

Como física cuántica, “Hope” queda impresionada con la belleza, la atmósfera es diferente. Uno no mira un paisaje y ve lo que esperaría ver. La gravedad funciona diferente, de manera que el agua chorrea para arriba en lugar de para abajo y hay nubes que no se mueven de ninguna manera. Es una película tan amena y divertida como grandiosa, épica, hermosa y elegante.

—¿En qué punto de la vida de los personajes arranca esta cinta?

—La última vez que vimos a estos personajes estaban sentados felizmente en familia en el porche mirando fuegos artificiales, y allí retomamos la historia. “Scott” está muy bien. Participamos en la lucha para salvar el universo de “Thanos”, y “Hope” tiene una nueva oportunidad en la vida. Está trabajando para terminar con la falta de vivienda y el calentamiento global, problemas realmente importantes que enfrentamos en el mundo en la actualidad. Está en un hermoso momento de su vida, algo que no experimentaba desde los ocho años.

—¿Qué nos puedes decir del villano “Kang” y de Jonathan Majors que le da vida?

—“Kang” es una versión completamente diferente de lo que vimos en “Loki”. “Kang el Conquistador” no tiene ninguna cualidad positiva. Es aterrador. Parece no tener empatía, ni moral rectora, nada que no sea una gran ansia de poder y de tener la autoridad suprema sobre todo. No es alguien para tener al lado. Espero que podamos derrotarlo.

Jonathan está muy bien elegido para “Kang”. Le aporta al personaje una seriedad genuina. Es muy metódico. No sé si él se consideraría a sí mismo metódico, pero llegaba al set ya encarnando el personaje y emanando una energía que se adueña del espacio y dice: “Aquí estoy”.

—Describe la relación entre “Hope” y su madre en la cinta y cómo les dieron vida tú y Michelle Pfeiffer

—Estoy ansiosa por ver esas escenas de “Hope” y “Janet” intentando rellenar los huecos en su relación, porque a Michelle y a mí nos apasionó esa parte de la historia. Hablamos mucho tiempo con los creadores y Peyton Reed, el director, para que esa relación fuera realmente honesta. No queríamos azucararla, no queríamos que la tensión entre ellas fuese simpática. Queríamos que se sintiera real, queríamos que hubiese verdadero enojo y resentimiento genuino. Y queríamos representar esa rabia como uno la experimenta en la vida real, que aparece en los momentos más insólitos.

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”. El filme es protagonizado por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. ESPECIAL

—¿Cómo fue reencontrarse con los antiguos compañeros de elenco?

—Fue muy lindo porque cuando hicimos la primera película, yo no conocía a Michael Douglas en persona. Lo conocí por primera vez en el set y ahora ya pasaron ocho años desde la primera película. Fue muy cómodo, como volver a casa, y enseguida encontramos el ritmo.

—¿Cómo es la relación entre “Cassie”, siendo una joven adulta, y “Hope”?

—Me encantó poder expresar un lado diferente de “Hope”. Cuando está con su madre, su padre y “Scott”, “Hope” es seria, muy controlada. Y siento que “Cassie” le despierta otra cosa. Con “Cassie”, “Hope” está muy relajada, es como una madrastra con onda, y fue muy interesante interpretar eso.

Cuando leí por primera vez el guion, lo que más me gustó fue el personaje de “Cassie”, porque es alocada y desvergonzada, y un poco irresponsable de una manera fantásticamente pura. Kathryn la interpretó a la perfección.

—¿Cómo evolucionaron con los años las películas de “Ant-Man”?

—Cuando comenzamos con “Ant-Man”, nuestras películas eran consideradas un viento fresco para el paladar, porque siempre salían después de las grandes historias de Marvel, la historia de “Los Vengadores” que destrozaba los corazones de la gente, las películas que te hacían llorar y te tenían en vilo con la tensión. Las nuestras eran más livianas y divertidas. En la tercera película, abrimos este paisaje épico, grandioso, en donde la historia se siente profundamente conectada con el universo de Marvel.

—¿Por qué la gente debería ver esta película en el cine?

—Siento que esta película está ambientada en un mundo muy grande, pero es una historia muy íntima con emocionantes momentos de acción que no habíamos visto antes. Creo que el público recibirá una historia tradicional y un universo grandilocuente en el que nunca estuvo, de modo que lo mejor es tener esa experiencia visceral y absorbente que es el cine.

—¿Qué significa formar parte de este mundo?

—Cuando me incorporé al Universo Cinematográfico de Marvel estaba lleno de estas increíbles estrellas de rock, íconos culturales. El universo estaba muy bien establecido. Los fans se morían por ellos, estaban obsesionados. Yo entré diciendo: “¡Hola muchachos! ¡No sé cómo ni porqué pero aquí estoy!”. Fue un verdadero honor. Considero a Marvel como una familia.

¿De qué se trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

“Scott Lang” (Paul Rudd) está disfrutando de su vida como superhéroe y de la fama que ha ganado por ayudar a salvar a la humanidad en “Vengadores: Endgame”. Sin embargo, su vida perfecta cambiará cuando por culpa de un experimento, “Scott”, su hija “Cassie Lang” (Kathryn Newton), su pareja “Hope van Dyne” (Evangeline Lilly), sus suegros “Hank Pym” (Michael Douglas) y “Janet van Dyne” (Michelle Pfeiffer) son arrastrados al Reino Cuántico. Allí, en esta dimensión del multiverso, se encontrarán con “Kang el Conquistador” (Jonathan Majors), el gran villano de la nueva era del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su siglas en inglés).

Conoce a los personajes

Los personajes de “Hope Van Dyne” y su identidad de superheroína “Wasp” son interpretados por la actriz Evangeline Lilly. “Hope” es la brillante líder de la Fundación Pym Van Dyne, que utiliza la revolucionaria partícula Pym de maneras innovadoras para avanzar en los esfuerzos humanitarios.

“Scott Lang” y “Ant-Man” (ambos interpretados por Paul Rudd); este personaje es un hombre común y corriente que se convirtió en Superhéroe por accidente y salvó al mundo; vive en San Francisco y está casado con “Hope Van Dyne”.

”Kang el Conquistador” (Jonathan Majors) es posiblemente la amenaza más grande con el que se han encontrado el Universo Cinematográfico de Marvel, pues posee múltiples versiones del villano, una más aterradora que la otra. El tiempo, al parecer, es el arma secreta de “Kang” y la piensa usar para conquistar el Reino Cuántico.

Evangeline Lilly. La actriz inició su carrera en la serie de televisión “Lost”. ESPECIAL

PARA FANS

Todo sobre Evangeline Lilly

La actriz debutó en la pantalla en enero de 2004 cuando obtuvo el papel de “Kate” en la serie “Lost”, creada por J.J. Abrams.

Lilly protagonizó las películas de Marvel Studios “Ant-Man: el Hombre Hormiga”, “Ant-Man & Wasp” y “Avengers: Endgame”, en el papel de “Wasp” y “Hope Van Dyne”.

Evangeline ganó el premio a la Mejor Actriz en el AFIN International Film Festival 2021 por su papel en “South of Heaven” junto a Jason Sudeikis; además, protagonizó el thriller de 2021 “Crisis”, junto a Gary Oldman.

Con anterioridad, interpretó el papel de “Tauriel”, uno de los duendes de la exitosa precuela de Peter Jackson de su trilogía “El Señor de los Anillos”, “El Hobbit: La desolación de Smaug” y “El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos”.

Lilly también interpretó el papel de “Bailey Tallet” en el drama de acción “Gigantes de acero” (2011), junto a Hugh Jackman.

Así mismo, es la creadora de la serie de libros “The Squickerwonkers”, una colección de historias pícaras y aleccionadoras para niños.