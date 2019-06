"Euphoria" aborda el exceso en los jóvenes

El nombre de la actriz Zendaya rimará con su generación Z a la que ella pertenece al nacer en 1996, cuando se estrene este domingo la serie de "Euphoria" por la cadena HBO, que retrata las ansiedades de un grupo de jóvenes de nivel socioeconómico privilegiado, que caen en los excesos de sexo y drogas, además de abordar temas como el cyberbullying la violencia de género.

"Creo que 'Euphoria' es sobre la dificultad de los adolescentes en cómo articular sus sentimientos. También es sobre esa ansiedad que puede rebasarlos, incluso en los momentos de vida más pequeños. Por ejemplo: La ansiedad que te provoca tener una nueva amistad, o el enamorarte, o esa búsqueda incisiva de querer silenciarlo todo. Incluso, muchas veces el querer tomar un pequeño momento y desear agrandarlo más consumiendo drogas", explica para EL UNIVERSAL, el escritor y director Sam Levinson, hijo del realizador ganador del Oscar, Barry Levinson ("Rain Man", "Good Morning Vietnam", "Bugsy").

Basada en la serie del mismo nombre que se produjera en Israel hace un par de años, "Euphoria" posee una narrativa cinematográfica en las manos de Levinson, que no tiene pudor en apuntar la cámara a la cruda realidad detrás del consumo de drogas. Su protagonista Rue Bennett (Zendaya), es una estudiante de preparatoria de 17 años, quien lidia con el luto de su padre, consumiendo estupefacientes y aun cuando estuvo en rehabilitación, no desea seguir "limpia".

"Quise hacer un programa de televisión que no tuviera toneladas de diálogo. No me interesaba sentar a personajes adolescentes en una habitación hablando sobre cómo se sienten sobre las cosas, sino más bien abordar historias donde ellos pudieran expresarse.

"Algo que me emociona mucho en 'Euphoria', es el reparto que conjunté. Las caras de estos chicos, son tan expresivos que como espectador, llegas a sentir desde su angustia, hasta su fascinación por medio sólo de sus gestos y reacciones, sin necesidad de palabras", recuenta Levinson.

Mientras que en la serie que cuenta con seis episodios en su primer temporada, Zendaya sacudirá su imagen de musa de Peter Parker (Tom Holland) en las películas "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far From Home", a la también cantante, le acompañan en "Euphoria" jóvenes que cargan consigo su propia historia de rebeldía ante los juicios de género o estándares de moda.

Hunter Schafer quien es una de las primeras modelos transgénero, interpreta a Jules, una rubia post-adolescente recién llegada a la escuela de Rue y que acude a citas sexuales, pactadas por Internet con desconocidos. Por su parte, Barbie Ferreria, quien ha forjado una carrera en las pasarelas representando a las mujeres de talla grande, interpreta a Katherine, una estudiante que enfrenta con seguridad y aplomo al bullying en Internet, cuando la graban en un acto sexual.

"Creo que debemos no ser tan juiciosos con nuestra generación y mejor ponernos a conversar entre jóvenes y adultos, en vez de sólo condenar el por qué los jóvenes están haciendo lo que hacen. El mensaje que me quedó de grabar 'Euphoria' es que debemos tener compasión entre nosotros", concluye Zendaya, quien reconoce en entrevista que un factor de ansiedad fuerte es la interacción con las redes sociales, que genera ansiedades y adicción a la respuesta social.

JB