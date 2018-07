Eugenio Derbez protagonizará una comedia de Amazon Prime

El actor mexicano Eugenio Derbez será el protagonista de "LOL: Last One Laughing", una serie cómica de Amazon Prime.

"Variety" reveló que Derbez estará al frente de la emisión, un "reality game show" de seis episodios, adaptación del programa japonés "HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental".

Derbez liderará a un grupo de diez famosos comediantes mexicanos en diversos estilos, como stand-up e improvisación, que competirán para llevarse un premio de un millón de pesos.

La idea es que estarán en una habitación cerrada y tratarán de hacerse reír. Gana la última persona que consigue mantener su cara seria.

'Last One Laughing' es algo que nunca he visto en comedia y ciertamente muy diferente de cualquier cosa que haya hecho en televisión en mi carrera. Estoy realmente emocionado de mostrar al mundo algo del increíble talento de comedia que sale de mi país", declaró Derbez.

JB