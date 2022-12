Eugenio Derbez reúne a sus grandes perdedores

Este viernes 16 de diciembre se estrena “LOL México 5”, reality show de Prime Video que por primera vez reúne a los grandes perdedores de las temporadas pasadas, los cuales regresan para buscar revancha. En esta quinta temporada el host estrella, Eugenio Derbez, congrega a ocho de sus mejores gallos que se quedaron a nada de obtener el primer lugar, o que por alguna razón salieron de la competencia antes de lo debido. Para esta edición los concursantes —también conocidos como “LOLStars”— son: Capi Pérez, Liliana Arriaga “La Chupitos”, El Diablito, Slobotzky, Ricardo Pérez, Ricardo Peralta, Juan Carlos “El Borrego” Nava e Isabel Fernández.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Eugenio brinda los pormenores de estos nuevos episodios donde las reglas cambian: “Mucha gente se quejaba de por qué no había ganado tal o cual persona, si eran los que más habían hecho reír, tenían más propuesta, o que habían interpretado a más personajes. Muchas veces ganaba aquel que simplemente no se reía a pesar de que no propuso tanto. Y es por eso que decidimos hacer una temporada con todos estos ‘campeones sin corona’”.

Hay que recordar que la premisa central del programa es que el ganador durante un periodo de horas propuesto por la producción, debe evitar reírse a toda costa, pero sí debe provocar la risa entre los demás concursantes para ganar y obtener el premio: un millón de pesos.

“Están los mejores de todas la temporadas”, refrenda Eugenio, pero no fue fácil hacer la selección, “nos daba para sacar dos elencos, hubo gente maravillosa que tuvimos que dejar fuera, unos por agenda y otros porque tratamos de buscar un equilibrio”, expresa que en ese sentido era porque había que tener perfiles de televisión, YouTube, stand up, “de todos los ámbitos y de todas las edades. Pero el elenco que finalmente escogimos hizo un buen trabajo”.

Además, señala que es importante que en “LOL” la diversidad y la representación estén presentes. “Finalmente el ganador es el público, porque puede ser que no te guste el estilo de alguno (de los participantes), pero sí el del otro, y eso es lo que realmente hace rico al producto, estás viendo muchos estilos de comedia en un solo programa”.

Sobre el aprendizaje que saca Eugenio a nivel personal y creativo con todas estas maneras de hacer comedia, expresa que primero que nada, es muy inquieto, por lo que siempre le gusta explorar nuevas formas de hacer reír.

“Desde que estaba yo en mis programas, siempre estaba buscando qué es lo que no se había hecho en la TV para hacerlo, qué reglas existían para romperlas. Y ahora con ‘LOL’ es aún más grande el reto porque estamos agarrando a gente de todos los ámbitos y eso ayuda a que haya mucha diversidad en el estilo de humor. Y la verdad es que he aprendido mucho de los jóvenes, en especial de ellos, porque traen nuevas ideas de hacer reír que yo no había considerado, la verdad es que me he vuelto fan de ellos, de la vieja escuela por supuesto, pero también de los jóvenes con ideas novedosas”.

En esta nueva temporada no hay miedo a la desinhibición y los ocho concursantes darán el todo por el todo. “La ventaja de los que ya están participando es que ya tienen la experiencia, todos llegaron con todo, desde el capítulo uno muchos llegaron con la espada desenvainada para atacar y atacar, esto es oro molido para el público”.

El factor sorpresa de los siguientes capítulos es que hay dinámicas nuevas, “vamos a tener a dos invitados sorpresa que van a entrar a la casa en ciertos momentos, estos invitados pueden molestar a los demás, pueden tratar de hacerlos reír y además ellos mismos se pueden reír. El segundo elemento es que tendremos público en vivo y como sabemos, la risa es contagiosa… Así que nos encargamos de contratar a gente con risa peculiar”. “LOL” es un concepto que cada vez toma más fuerza, así que Eugenio finaliza al decir que este es un formato que se presta para realizar más temporadas.

