Este viernes 16 de diciembre se estrena en ViX+ el penúltimo capítulo de la primera temporada de la renovada versión de “Mujeres Asesinas”. El episodio número siete lleva por nombre “La chef” y es protagonizado por la actriz Claudia Martín y el actor Álex Perea, quienes interpretan a una pareja donde la toxicidad se vive al límite.

Al respecto, Claudia cuenta en entrevista para EL INFORMADOR los pormenores de este episodio que la tiene muy emocionada, pues el público la podrá ver en un formato fuera de los melodramas que es donde ha desarrollado su carrera como actriz: “Estoy muy contenta de que un trabajo que hicimos hace unos meses, por fin se pueda ver en pantalla. Estoy orgullosa del capítulo que hicimos, creo que formamos un gran equipo”.

Recuerda que ahora que participó en este proyecto, también le toca ser parte de una nueva adaptación. Justamente como le ha ocurrido con telenovelas, como “Los ricos también lloran” que protagonizó recientemente y que es un remake de un clásico de hace más de 40 años que hizo Verónica Castro en su momento.

“Yo siempre tengo que abrirme. Vengo de hacer varios remakes. Mi trabajo básicamente ha sido el de adaptar historias antiguas que fueron un éxito. Y con ese peso que he traído en los demás proyectos, prefiero soltar. Lo único que sí, es que desde el principio que recibí la invitación de formar parte de ‘Mujeres Asesinas’, dije que sí, me acordaba que (las temporadas pasadas) eran increíbles, mi mamá era fan. Entonces, eso hizo que todo se pudiera lograr, leí el capítulo y me encantó, también me gustaron las grabaciones, creo que quedó un muy buen producto y esperemos que le guste a la gente”.

En la trama, Claudia interpreta a “Adriana”, una joven que buscando pasar un buen momento con sus amigas, conoce a “Martín” (Perea), quien además de drogas, le entrega su amor. Tras la decisión de él de buscar fortuna en Estados Unidos, “Adriana” se siente abandonada por el amor de su vida. Años más tarde, y convertida en una luminaria de la cocina internacional, “Martín” regresa y comienzan nuevamente el tórrido romance que abandonaron años atrás, lleno de pasión, celos, engaños y violencia.

“Los capítulos están muy bien cuidados, son historias basadas en hechos de la vida real, inclusive son un poco más fuertes, se tuvieron que adaptar algunas cosas. Y bueno, en especial mi capítulo es la historia de una chef que vive una relación muy tóxica, que no se da cuenta ni siquiera que la está viviendo, no ve los ‘focos rojos’ de la violencia que existe. Yo quise como decir que esto que estarán viendo en pantalla hay que tratar de evitarlo, hay que alzar la voz, buscando siempre estar bien con uno mismo y con los demás”.

Con respecto al trabajo con Álex, Claudia confiesa que es un gran actor, “él lleva muchos años de trayectoria, fue niño actor, así que yo lo que siempre hago es que soy como una esponjita y me encanta aprender de toda la gente que me rodea, y con él fue así. Desde el principio tuvimos acuerdos, todo lo platicábamos, hay escenas muy complicadas y fuertes que la producción cuidó mucho. Se logró muy bien ese escenario de violencia, pero muy sutil, donde al mismo tiempo te quedas pensando (como espectador) hasta dónde tenemos que poner límites sanos en nuestras relaciones, ese es el plus que podemos estar viendo en esta temporada”, finaliza.

Sinopsis

Una década atrás, “Adriana Salas” (Claudia Martín) vivió una relación intensa y complicada con “Martín” (Álex Perea); decidida a rehacer su vida, en la actualidad, abre un restaurante que rápidamente se convierte en el favorito de los comensales. Sin embargo, “Martín” regresa a su vida para convertirse en su dulce tormento. “La Chef” se estrena este 16 de diciembre en ViX+.

CT