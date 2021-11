Eternals: Los mejores memes del estreno de la película; Harry Styles conquista a fans

“Eternals” al fin llegó a los cines mexicanos y, pese a que las críticas de los expertos están en rojo para la película de Marvel, los fans no han persdido la oportunidad de disfrutar la producción protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden, entre otros.

Tras la euforia, los internautas han aprovechado para compartir sus reacciones y opiniones de “Eternals” en redes sociales. Una de las escenas más destacadas es la aparición del cantante Harry Styles; también hablan sobre el primer superhéroe de la pantalla grande que es abiertamente homosexual y la superhéroína sorda de Marvel.

“Angelina siendo parte del UCM es una de las mejores cosas que nos pasó este año”, escribió un usuario. Otro más agregó que: “Oigan Harry Styles ya es oficialmente parte del Marvel Studios Eternals y sumándole a eso todos sus logros como artista solo digo que EL YA GANÓ EN LA VIDA”.

En “Eternals” Marvel y Disney buscaban un enfoque distinto para introducir al nuevo grupo de superhéroes, los "Eternos", que abrirán así la fase 4 del universo. Y Zhao conquistó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, con una presentación diferente: un poema de William Blake.

"Me ofrecieron trabajar en esta cinta, y cuando leí el guion me encantó aún más la idea. Al principio estaba muy nerviosa, no sabía si Kevin (Feige) me seleccionaría", confesó Chloe.

Con esta película Marvel puede presumir de tener por primera vez a una ganadora del Oscar, y es que Zhao no solo ha aportado diversidad al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) —la película cuenta con un elenco de diferentes culturas, incluye una trama LGTBI+ y tiene a una coprotagonista sorda— sino también su sello personal.

Clasifición : "Eternals", un estreno de Walt Disney Co., tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por escenas de "violencia de fantasía y acción, algunos diálogos y escenas sexuales breves".

