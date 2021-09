El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, con ello, la música nueva que llega cada viernes y que te acompaña a donde vayas.A continuación, te presentamos los estrenos musicales de grupos o cantantes internacionales y locales para disfrutar estos días.

J. Balvin estrena su álbum “Jose”

El cantante del género urbano J. Balvin anda de estreno con su ábum completo "Jose" , que contiene 24 camciones dedicadas a su familia y carrera musical. Aquí una probadita con "Si te atreves".

Troye Sivan - “Angel Baby”

Ed Sheeran - “Shivers”

Ed Sheeran lanzó una nueva canción de su próximo álbum "="; se trata de un tema especial.

"La escribí al acabar la gira de 'Divide' en una granja alquilada en Suffolk, donde montamos un estudio durante dos semanas para ver qué pasaba. La escribí en tres días", reveló Sheeran. "Es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial como para equivocarme".

Rauw Alejandro y Chris Brown -"Nostálgico"

El puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este miércoles su nuevo sencillo y video musical, "Nostálgico", junto a la estrella estadounidense Chris Brown, y producido por el músico jamaiquino Rvssian.

"Rvssian me presentó la idea del tema en el estudio y no pude decirle que no. El ritmo, el 'vibe' (vibra) es súper 'catchy' (pegajoso). La combinación con Chris resultó siendo una mezcla perfecta de melodías", resaltó el artista en declaraciones.

Lana Del Rey - "Arcadia"

Lana del Rey ha revelado a través de las redes sociales que la fecha en la que finalmente se publicará su álbum "Blue Banisters" será el 22 de octubre, casi cinco meses después de lo anunciado inicialmente.

En paralelo con este anuncio, Lana del Rey publicó otro de los temas que incluirá este trabajo, "Arcadia", una canción melódica de suave cadencia, muy en la línea de otras de sus producciones.

Becky G y Sofía Reyes - “Mal de amores”

Toser One - “Ando”

El último tema hasta el momento de Toser One es “Ando”, que sigue a canciones como "Luz y Sombra", “Bendito & Maldito”, “Entedí”, “Venimos de la Calle”, “Con lo Mío” y "Drxgx".

Toser One se reinventó con su nueva propuesta “Luz y Sombra”, un álbum que ha ido revelando poco a poco y que desnuda entre el bien y el mal de su vida.

LISA - “Lilisa”

“Adriel Favela - “444 X Tipo Need For Speed”

Alemán - “Así no más”

